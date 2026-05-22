فنانة القديرة لبني عبد العزيز تشارك في حفل علي فناة نايل سينما وتكشف عن اعمالها وكواليسها الفنية

تحل الفنانة القديرة لبني عبد العزيز ضيفة علي فناة نايل سينما خلال عيد الاضحي المبارك. ومن المقرر ان تكشف لبني عبد العزيز خلال اللقاء العديد من الاسرار حول حياتها الفنية والشخصية، كما تكشف كواليس عدد كبير من اعمالها، وبداياتها الفنية. محمود حجازي سياتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من شوه سمعتي ورج الأكاذيب بسبب لكنته الانجليزية.. هاندا ارتشيل تتعرض لانتقادات واسعة بعد ظهورها الاخير نفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز ما تردد مؤخرًا حول تعرضها لوعكة صحية، مؤكدة ان كل ما اثير في هذا الشأن لا اساس له من الصحة.

تحل ال فنانة القديرة لبني عبد العزيز ضيفة علي فناة نايل سينما خلال عيد الاضحي المبارك . ومن المقرر ان تكشف لبني عبد العزيز خلال اللقاء العديد من الاسرار حول حياتها الفنية والشخصية، كما تكشف كواليس عدد كبير من اعمالها، و بداياتها الفنية .

محمود حجازي سياتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من شوه سمعتي ورج الأكاذيب بسبب لكنته الانجليزية.. هاندا ارتشيل تتعرض لانتقادات واسعة بعد ظهورها الاخير نفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز ما تردد مؤخرًا حول تعرضها لوعكة صحية، مؤكدة ان كل ما اثير في هذا الشأن لا اساس له من الصحة.

وقالت لبنى عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ان ما يتم تداوله مجرد شائعات، مطمئنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مؤكدة: انا بخير والحمد لله كنت في حفلة امس وحرصت الفنانة الكبيرة على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة العام الجديد، متمنية لهم دوام الخير والسعادة، قائلة: ربنا يجعل الازيام كلها خير وسعادة وكلها مناسبات حلوة. وفي سياق اخر، اعربت لبنى عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة ان هذا الحدث يعد انجازا عظيمًا يليق بعظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

اضافت: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة عظيمة كلها عظيمة.. وتحيا مصر، مشيرة الى ان هذا الافتتاح يمثل لحظة فخر لكل مصري، ويعكس قدرة مصر على صون تراثها التاريخي وتقديمه للعالم في ابهى صورة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فنانة القديرة لبني عبد العزيز علي فناة نايل سينما عيد الاضحي المبارك اسرار حياتها الفنية والشخصية كواليس اعمالها بداياتها الفنية محمود حجازي وعكة صحية هاندا ارتشيل افتتاح المتحف المصري الكبير تحية مصر

United States Latest News, United States Headlines