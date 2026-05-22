Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

فنانة القديرة لبني عبد العزيز تشارك في حفل علي فناة نايل سينما وتكشف عن اعمالها وكواليسها الفنية

Entertainment News

فنانة القديرة لبني عبد العزيز تشارك في حفل علي فناة نايل سينما وتكشف عن اعمالها وكواليسها الفنية
فنانة القديرةلبني عبد العزيزعلي فناة نايل سينما
📆5/22/2026 5:28 AM
📰ElBaladOfficial
50 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 59%

تحل الفنانة القديرة لبني عبد العزيز ضيفة علي فناة نايل سينما خلال عيد الاضحي المبارك. ومن المقرر ان تكشف لبني عبد العزيز خلال اللقاء العديد من الاسرار حول حياتها الفنية والشخصية، كما تكشف كواليس عدد كبير من اعمالها، وبداياتها الفنية. محمود حجازي سياتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من شوه سمعتي ورج الأكاذيب بسبب لكنته الانجليزية.. هاندا ارتشيل تتعرض لانتقادات واسعة بعد ظهورها الاخير نفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز ما تردد مؤخرًا حول تعرضها لوعكة صحية، مؤكدة ان كل ما اثير في هذا الشأن لا اساس له من الصحة.

تحل ال فنانة القديرة لبني عبد العزيز ضيفة علي فناة نايل سينما خلال عيد الاضحي المبارك . ومن المقرر ان تكشف لبني عبد العزيز خلال اللقاء العديد من الاسرار حول حياتها الفنية والشخصية، كما تكشف كواليس عدد كبير من اعمالها، و بداياتها الفنية .

محمود حجازي سياتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من شوه سمعتي ورج الأكاذيب بسبب لكنته الانجليزية.. هاندا ارتشيل تتعرض لانتقادات واسعة بعد ظهورها الاخير نفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز ما تردد مؤخرًا حول تعرضها لوعكة صحية، مؤكدة ان كل ما اثير في هذا الشأن لا اساس له من الصحة.

وقالت لبنى عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ان ما يتم تداوله مجرد شائعات، مطمئنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مؤكدة: انا بخير والحمد لله كنت في حفلة امس وحرصت الفنانة الكبيرة على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة العام الجديد، متمنية لهم دوام الخير والسعادة، قائلة: ربنا يجعل الازيام كلها خير وسعادة وكلها مناسبات حلوة. وفي سياق اخر، اعربت لبنى عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة ان هذا الحدث يعد انجازا عظيمًا يليق بعظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

اضافت: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة عظيمة كلها عظيمة.. وتحيا مصر، مشيرة الى ان هذا الافتتاح يمثل لحظة فخر لكل مصري، ويعكس قدرة مصر على صون تراثها التاريخي وتقديمه للعالم في ابهى صورة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElBaladOfficial /  🏆 11. in EG

فنانة القديرة لبني عبد العزيز علي فناة نايل سينما عيد الاضحي المبارك اسرار حياتها الفنية والشخصية كواليس اعمالها بداياتها الفنية محمود حجازي وعكة صحية هاندا ارتشيل افتتاح المتحف المصري الكبير تحية مصر

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-22 08:28:19