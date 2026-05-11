فنانة وئام مجدي تشارك جمهورها برسالة إنسانية عن حب الناس والدعاء، حيث تؤكد على ارتباطها القوي بالدعاء والصلاة منذ طفولتها، وتذكر كلمات كانت تسمعها من جدتها حول حب الناس والدعاء الطيب بعد الرحيل من أجمل الأشياء التي يمكن أن يتركها الإنسان خلفه.

شاركت ال فنانة وئام مجدي جمهورها ب رسالة إنسانية مؤثرة عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع “inستجرام”، تحدثت خلالها عن علاقتها القوية بالدعاء والصلاة منذ طفولتها، مؤكدة أن هناك مجموعة من الأمنيات والأدعية التي لا تتوقف عن ترديدها بشكل يومي مهما تغيرت ظروف حياتها.

ظهرت وئام مجدي في رسالتها بروح صادقة وعفوية، حيث عبّرت عن إيمانها الكبير بأن الدعاء هو السند الحقيقي للإنسان في مختلف مراحل حياته، مشيرة إلى أنها منذ صغرها تحرص على الصلاة والتقرب إلى الله حتى في أصعب الأوقات التي تمر بها. وقالت وئام مجدي إن هناك دعوات ثابتة تلازمها كل يوم، أبرزها أن يعوضها الله خيرًا دائمًا، وأن يرزقها محبة الناس ورضاهم، إلى جانب دعائها المستمر بالحفاظ على والدتها وشقيقاتها وأن يديم الله عليهن الصحة والعافية.

أضافت وئام مجدي أنها تتمنى دائمًا ألا تكون في يوم من الأيام عبئًا على أحد، سواء من الناحية النفسية أو المادية، مؤكدة أن أكثر ما يشغلها هو أن تعيش بكرامة واستقلال دون أن تحتاج لأحد أو تشعر بأنها تثقل على من حولها. كما استرجعت وئام مجدي كلمات كانت تسمعها من جدتها، موضحة أن حب الناس والدعاء الطيب بعد الرحيل من أجمل الأشياء التي يمكن أن يتركها الإنسان خلفه، لذلك فهي تدعو دائمًا أن يرزقها الله سيرة طيبة ومحبة حقيقية تبقى في قلوب الناس حتى بعد ترك الدنيا.

تحرص وئام مجدي بين الحين والآخر على مشاركة جمهورها بلحظات شخصية ورسائل تحمل طابعًا إنسانيًا وروحيً





