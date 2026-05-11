فنان محمد رياض ينعى الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض

أعرب ال فنان محمد رياض ، عن حزنه الشديد لوفاة ال فنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة ، بعد صراع مع المرض . وقال محمد رياض ، في تصريح لموقع صدى البلد، إنه تعاون مع عبد الرحمن أبو زهرة ، في العديد من الأعمال ويشهد له بروحه الطيبة وتواضعه وخفة ظله في الكواليس، وعلق: «ما قابلتش أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل لن أعيش في جلباب ابي لكن اتقابلنا في الندوات وأعمال تانية كتير وهو كان بيزعل إن الناس فاكراه بالمعلم إبراهيم سردينة فقط مع إن تاريخه الفني كبير جدا وكان بيقول يعني أنا قدمت أعمال كتير جدا بيختصروها في المعلم سردينة».

وأكد محمد رياض، أنه تعلم كثيرا من عبد الرحمن أبو زهرة، من خلال عمله معه، ووجه أحر التعازي لأسرته قائلا: «أحر التعازي لأسرة الأستاذ عبد الرحمن وربنا يرحمه ويرزقه الجنة». ترك إرثا فنيا كبيرا | بيت الفنون الشعبية والاستعراضية ينعى عبد الرحمن أبو زهر





