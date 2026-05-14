فنان محمد قماح يفتخر بتجربته في ستار أكاديمي ويشرح تجربته الصحية والعصبية

تحدث الفنان محمد قماح عن تجربته في ستار أكاديمي وكيف كانت ضرورية في بداية مشواره الفني، كما تحدث عن فترة غيابه واختفائه عن الساحة الفنية بعد إصابته بالعصب السابع والاكتئاب، وتأثير ذلك على وضعه الفني وصحته. كما تحدث عن تجربته الصحية والعصبية بعد إصابته بورم في المخ وأجرى عملية، وتسبب الدواء في زيادة وزنه حتى تمكن من التغلب على هذه المرحلة وعاد إلى وزنه الطبيعي بمساعدة عائلته وزوجته. كما تحدث عن استخدامه لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمله وتوفير الوقت والجهد في تفاصيل الألحان والتوزيع. كما تحدث عن أغنيتهما الجديدة"عجزت" التي طُرحت منذ أيام، وكواليس التعاون بينهما التي كانت مثمرة وشهدت الكثير من النسخ للأغنية حتى خرجت في شكلها الأخير.إبهار بصري وتناقض درامي.. كيف ينقل فيلم أسد صراع العبودية بين الصورة والتاريخ؟

قال ال فنان محمد قماح ، إنه يفتخر بتجربة"ستار أكاديمي" التي خاضها وهو في عمر 17 عاما، ولا يمتلك خبرة في المجال، لذا كانت ضرورية في بداية المشوار.

وأضاف في حوار مع مروان يونس في برنامج"بجد في الراديو" عبر محطة راديو إنرجي، أنه قدم أغان من صناعته خلال تجربة"ستار أكاديمي" ما زالت عالقة في أذهان الجمهور حتى اليوم. وتحدث محمد قماح عن فترة غيابه واختفائه عن الساحة الفنية بعد إصابته بالعصب السابع والاكتئاب، خاصة بعد تراجع وضعه الفني بسبب نقص خبرته الإنتاجية، وتأثر صحته بسبب الضغوط، ما تطور إلى إصابته بورم في المخ، وأجرى عملية، وتسبب الدواء في زيادة وزنه حتى تمكن من التغلب على هذه المرحلة وعاد إلى وزنه الطبيعي بمساعدة عائلته وزوجته.

وعبر قماح عن حبه واستخدامه لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يساعده على الإسراع في عمله وتوفير الوقت والجهد في تفاصيل الألحان والتوزيع. وتحدث مروان يونس ومحمد قماح عن أغنيتهما الجديدة"عجزت" التي طُرحت منذ أيام، وكواليس التعاون بينهما التي كانت مثمرة وشهدت الكثير من النسخ للأغنية حتى خرجت في شكلها الأخير. إبهار بصري وتناقض درامي.. كيف ينقل فيلم أسد صراع العبودية بين الصورة والتاريخ





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فنان محمد قماح تجربة ستار أكاديمي فترة غياب عن الساحة الفنية إصابة بالعصب السابع والاكتئاب تجربة صحية وعصبية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فيلم أسد و صراع العبودية

United States Latest News, United States Headlines