فنانات السينما المصرية يشاركن في احتفالية اليوم العالمي للمرأة في الإسكندرية

في ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجاح الموجي، الذي تمر ذكرى ميلاده اليوم، يشاركون في احتفالية اليوم العالمي للمرأة في الإسكندرية. الفنانات السينما المصرية يشاركن في احتفالية اليوم العالمي للمرأة في الإسكندرية. الفنانات السينما المصرية يشاركن في احتفالية اليوم العالمي للمرأة في الإسكندرية. الفنانات السينما المصرية يشاركن في احتفالية اليوم العالمي للمرأة في الإسكندرية. الفنانات السينما المصرية يشاركن في احتفالية اليوم العالمي للمرأة في الإسكندرية. الفنانات السينما المصرية يشاركن في احتفالية اليوم العالمي للمرأة في الإسكندرية.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار «المالية»شاكيرا تشعل الأجواء قبل ساعات من افتتاح المونديال: لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم غدامحافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء إجراءات صرف البدل النقدي للعاملين بقطاع التعليمخلال مسيرته الفنية الحافلة قدَّم ال فنان الراحل نجاح الموجي ، الذي تمر ذكرى ميلاده اليوم، العديد من الأعمال المميزة التي نجح بحفر اسمه عليها رغم كونه لم يكن بطل شباك، لكن خفة ظله وتلقائيته جعلته يتربع على عرش الكوميديا ويُلقب بين محبيه بـ«ملك الإفيهات».

بالبساطة والرقي في تفاصيلها، وهو ما ظهر خلال لقاء تليفزيوني نادر له، كشف خلاله عن بعض من جوانب حياته الخاصة مع أسرته وخلال مشواره التمثيلي. وكشف الموجي خلال اللقاء، عن تفاصيل موقف مؤثر لم يسقط عن ذاكرته، بسبب تأثره الشديد به، وهو بعد أن عُرض عليه دور تمثيلي في أحد الأعمال الفنية الكبيرة، واكتشف أن دوره عبارة عن مشهد واحد فقط خلال الإسكريبت، ما دفعه للرفض والتأثر بالموقف، حتى سار باكيا مثل الأطفال على حسب وصفه، على كورنيش الإسكندرية.

والتعرف على كل ما هو جديد، وهو الأمر الذي دفعه لشراء جهاز كمبيوتر بالتزامن مع بدء انتشاره على مستوى العالم، موضحا أنه اشتراه في المقام الأول من أجل مساعدة ابنته في دراستها، لكنه في الوقت ذاته اكتشف تعلقه بهذا الجهاز المطور حينذاك، لما قدمه له من مساعدة في دراسة الموسيقى. وقال نجاح الموجي، إنه استغل جهاز الكمبيوتر الخاص به، في دراسة السلم الموسيقي وبعض المقامات، لولعه الشديد بالموسيقى وكل ما يتعلق بها. في ذكرى ميلاد نجاح الموجي أسطورة السينما المصرية..

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