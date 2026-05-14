فنانون يحزون على تكريم مزارع الأغنية الرومانسية هاني شاكر

في أجواء الحنين والتأثر، استعرضت فعالية «ليلة في حب هاني شاكر»، التي أقيمت داخل أكاديمية الفنون، أبرزيات الفنان الراحل في عالم الغناء الرومانسي، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والثقافية، حيث أكد مصطفى كامل، أحد أبرز نجوم الغناء، أن هاني شاكر، من أبرز المطربين الذين تأثروا بفكرة المدرسة الفنية التي وضعها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. كما عزز نقيب الموسيقيين حديثه عن قيمة الفنان الراحل بقوله إن هاني شاكر لم يكن مجرد مطرب ناجح، بل كان صاحب مدرسة فنية متكاملة استطاعت أن تحافظ على مكانتها رغم تغير الأجيال والاتجاهات الموسيقية Sore

تحدث الفنان مصطفى كامل عن كواليس العلاقة الفنية التي جمعته بالفنان الراحل هاني شاكر، مؤكدًا أن الأخير كان واحدًا من أكثر المطربين تأثرًا ب مدرسة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، سواء في طريقة الأداء أو اختيار الأغاني ذات الطابع الدرامي والرومانسي.

وجاءت تصريحات مصطفى كامل خلال مشاركته في فعالية «ليلة في حب هاني شاكر»، التي أقيمت داخل أكاديمية الفنون، بحضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، من بينهم الدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، والدكتورة نبيلة حسن رئيسة الأكاديمية، بينما أدار الندوة الصحفي طارق مرتضى، وسط أجواء غلب عليها الحنين والتأثر باستعادة محطات مهمة من مشوار أمير الغناء العربي





