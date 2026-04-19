فنانون ونجل سليمان عيد يستذكرون الراحل في ذكرى وفاته الأولى

يستذكر الفنان صلاح عبد الله ونجل الفنان الراحل سليمان عيد، عبد الرحمن، الفنان الكوميدي في الذكرى الأولى لوفاته، معبرين عن حزنهما واشتياقهما العميق له، فيما يتجدد الحديث عن مسيرة سليمان عيد الفنية الحافلة بالبهجة والإنسانية.

في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الكوميدي المحبوب سليمان عيد ، ألقى الفنان صلاح عبد الله الضوء على هذه المناسبة بألم وحنين عبر منصاته الرسمية. عبر صلاح عبد الله عن عميق حزنه واشتياقه الشديد لرفيق دربه الراحل، مؤكداً أن الأحباء لا يغيبون عن القلوب أبداً، بل يظلون حاضرين فيها بقوة رغم انتقالهم إلى جوار الحق. في تدوينة مؤثرة على حسابه بموقع فيسبوك، دعا صلاح عبد الله الجميع لقراءة الفاتحة والدعاء ل سليمان عيد ، مردفاً: "وكم من الأحبة الراحلين ما زالوا وسيظلون بيننا موجودين".

هذه الكلمات تعكس عمق العلاقة الإنسانية والفنية التي ربطت الفنانين، وتجسد كيف تبقى ذكريات الراحلين حية في نفوس من أحبوهم. لم يقتصر إحياء الذكرى على صلاح عبد الله، بل كان نجله الفنان الراحل، عبد الرحمن سليمان عيد، له نصيب الأسد في هذه اللوحات الحانية. عبر حسابه على منصة إنستغرام، نشر عبد الرحمن رسالة مؤثرة يعبر فيها عن فداحة الفراق واشتياقه العميق لوالده. كتب عبد الرحمن قائلاً: "الذكرى السنوية الأولى 18/04/2026.. مرت سنة على فراقك يا أبي وكأن كل شيء كان بالأمس، كل شيء بلا طعم من دونك". وأضاف بقلب يعتصره الألم والحب: "ربنا يرحمك يا طيب يا أحسن أب في الدنيا ويجمعنا بيك على خير". هذه الكلمات الصادقة من الابن لأبيه تجسد عمق الرابط الأسري الذي لا تنفصله المسافات أو سنوات الغياب، وتؤكد أن الأثر الذي يتركه الأب الطيب يبقى خالداً في حياة أبنائه. تحل اليوم، السبت، الذكرى الأولى لرحيل الفنان سليمان عيد، الذي يعد واحداً من أبرز نجوم الكوميديا في الساحة المصرية. لقد نجح سليمان عيد، على مدار سنوات طويلة من مسيرته الفنية، في حفر مكانة خاصة ومميزة في قلوب وعقول الجماهير. كان حضوره الفني يتميز بالخفة والروح المرحة، وقدرته الفريدة على تقديم أداء كوميدي يجمع بين البساطة الشديدة والعفوية اللافتة، مما جعل شخصياته تلتصق بأذهان المشاهدين وتدخل البهجة إلى نفوسهم. لم يأتِ هذا النجاح من فراغ، بل بدأ سليمان عيد مسيرته الفنية بخطوات متأنية وثابتة، قبل أن تبدأ موهبته الاستثنائية في لفت الأنظار بقوة. برع بشكل خاص في تقديم الأدوار الكوميدية المساندة، ورغم أن مساحة هذه الأدوار كانت غالباً ما تكون محدودة، إلا أنه كان ينجح ببراعة في ترك بصمة لا تُنسى لدى الجمهور، وهو ما أسهم بشكل كبير في ترسيخ حضوره القوي في عالم السينما والدراما المصرية. لم تكن مسيرته مجرد تقديم للضحك، بل كانت رحلة إنسانية مليئة بالدفء والتأثير، تركت أثراً طيباً في نفوس كل من عرفوه وعملوا معه، مما يجعله واحداً من الرموز الفنية الخالدة التي لن ينساها الجمهور المصري





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines