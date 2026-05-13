فنربخشة يتفاوض مع محمد صلاح لناديه الجديد استعدادا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل

تداولت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور رفقة أبنائها و محمد صلاح نجم فريق ليفربول. كما كشفت تقارير الصحف التركية عن وصول نادي فنربخشة التركي لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول استعدادا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. ووفقا لصحيفة الصباح التركية فإن نادي فنربخشة التركي اتفق مع محمد صلاح على تجهيز عقد لمدة 3 مواسم براتب سنوي يصل لـ 20 مليون يورو. ورحب محمد صلاح بشكل مبدأي بفكرة الانضمام للفريق وسيتم حسم الموقف خلال الفترة المقبلة بعد تلقى عدد من العروض السعودية والأوروبية.

شاشت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور رفقة أبنائها و محمد صلاح نجم فريق ليفربول . ظهرت بسمة بوسيل بإطلالة رياضية انيقة رفقة أبنائها و رفقة النجم محمد صلاح .

وقد كشفت تقارير الصحف التركية عن وصول نادي فنربخشة التركي لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول استعدادا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتى ذلك بعد إعلان محمد صلاح بشكل رسمي رحيله عن فريق ليفربول نهاية الموسم الحالي لخوض تجربة جديدة خارج الريدز رغم تبقي موسم في عقده. ووفقا لصحيفة الصباح التركية فإن نادي فنربخشة التركي اتفق مع محمد صلاح على تجهيز عقد لمدة 3 مواسم براتب سنوي يصل لـ 20 مليون يورو. ورحب محمد صلاح بشكل مبدأي بفكرة الانضمام للفريق وسيتم حسم الموقف خلال الفترة المقبلة بعد تلقى عدد من العروض السعودية والأوروبية





