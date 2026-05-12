فنزويلا تؤكد: قرار ترامب بشأن الولاية الـ51 غير مطروح إطلاقا، وتؤكد على استقلالها وتاريخها الوطني

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية اعتبار فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51، ردّت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، مؤكدة أن هذا الطرح غير مطروح إطلاقا، مع التأكيد على استقلالها وتاريخها الوطني. وتأتي تصريحات "رودريجيز" بعد تحركات سياسية داخلية في فنزويلا، حيث أقرت تعديلات في قوانين النفط والتعدين سمحت بمشاركة أوسع للقطاع الخاص، خاصة الأمريكي، إلى جانب إصدار عفو شمل مئات المعتقلين السياسيين، مع استمرار وجود نحو 500 معتقل داخل السجون.

مكافأة لاعبي بيراميدز بعد التتويج بكأس مصرردَّت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإمكانية اعتبار فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51 ، مؤكدة أن هذا الطرح غير مطروح إطلاقا، وفقا لـ"أسوشيد برس".

لم تسع يوما إلى التخلي عن استقلالها أو أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مضيفة أن الشعب الفنزويلي يتمسك بهويته الوطنية وبمسار استقلاله وتاريخه. وأوضحت أن حكومتها تضع أولوية لما وصفته بـ"أجندة دبلوماسية للتعاون" مع واشنطن، خاصة بعد إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في مارس الماضي، عقب سنوات من القطيعة السياسية.

وتأتي تصريحات "رودريجيز" بعد أن نقلت وسائل إعلام أمريكية عن "ترامب" قوله إنه يفكر بجدية في جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51، في إشارة متكررة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية. وكان ترامب، لمح في وقت سابق عبر منصته "تروث سوشيال" إلى هذا الاحتمال، متسائلا عن ما وصفه بـ"الأمور الجيدة" التي تشهدها فنزويلا مؤخرا.

وتزامن ذلك مع تحركات سياسية داخلية في فنزويلا، حيث أقرت "رودريجيز" تعديلات في قوانين النفط والتعدين سمحت بمشاركة أوسع للقطاع الخاص، خاصة الأمريكي، إلى جانب إصدار عفو شمل مئات المعتقلين السياسيين، مع استمرار وجود نحو 500 معتقل داخل السجون





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فنزويلا ترامب الولاية الأمريكية الـ51 الاستقلال التاريخ الوطني

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أبو العينين : قلبي يدمي وسيأتي يوم تحرر فيه الإرادة العربية فلسطين..فيديوأبو العينين : قلبي يدمي وسيأتي يوم تحرر فيه الإرادة العربية فلسطين التفاصيل || صدى_البلد قناة_صدى_البلد

Read more »

تقرير يتوقع تراجع الدولار مقابل الجنيه إلى 15.51 جنيه العام المقبلتقرير يتوقع تراجع الدولار مقابل الجنيه إلى 15 51 جنيه العام المقبل | مصراوى

Read more »

مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا يغير موقفه ويقر بالذنبأعلنت الشرطة النيوزيلندية، أن برنتون تارانت الذي ارتكب العام الماضي مجزرة راح ضحيّتها 51 شخصاً

Read more »

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 51 حالة بـ'عزل الإسكندرية'عاجل| ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 51 حالة بـ'عزل الإسكندرية ' احمى_نفسك_احمى_بلدك

Read more »

سعر الدولار اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديثكشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية سعر الدولار اليوم 19 4 2025 مقابل الجنيه المصري حيث سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 51 06 جنيه للشراء مقابل 51 - الوطن

Read more »

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-4-2026 في البنوك.. آخر تحديثشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الخميس استقرار نسبي حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 51 71 جنيه لعملية الشراء مقابل 51 85 جنيه للبيع - الوطن

Read more »