فنيون يردون على شائعات طلاق والدته وزوجها وخوض فريضة الحج

عدد من الأحداث الفنية الجديدة شهدتها الساحة الفنية خلال الساعات الماضية، بين شائعة طلاق ، وسفر الحج، ونشاط فني ملحوظ. تعليق خالد الذهبي على ال شائعات التي تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول طلاق والدته الفنانة من زوجها فائق حسن، وأكد الذهبي أن تلك الأنباء غير صحيحة ومجرد شائعات ، مؤكدًا بطريقة غير مباشرة على استقرار العلاقة بين والدته وزوجها، حيث نشر صورة تجمعه بزوج والدته وخاله، في إشارة لعدم صحة الأخبار المتداولة.

سفر لأداء فريضة الحج. ونشر سامح حسين صورة له من داخل الطائرة، معلقًا: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾، اللهم اجعلها حجةً لا رياء فيها ولا سُمعة، واغفر لنا ما مضى واكتب لنا من رحمتك ما يُرضيك.

كما طرح المطرب محمد حماقي أولى أغاني ألبومه الجديد «سمّعوني»، والتي تحمل عنوان «قالوا عني إيه»، وذلك عبر موقع «يوتيوب» وجميع منصات الموسيقى المختلفة، والتي لقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور حماقي، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد إبراهيم





