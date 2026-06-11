فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرارها 100 مرة في الجمعة الأخيرة من العام الهجري

تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القربات الاعظيمة، وخاصة في يوم الجمعة، حيث ينهائنا العام الهجري ونبدأ العام الجديد. وقد أوصى الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط السابق، بأن تردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة على الأقل لتصل إلى أقصى قربات الجمعة الأخيرة من العام الهجري. وقد أوضح فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأوراد التي حث النبي صلى الله عليه وسلم بالمواظبة عليها بالعدد مائة، وقد ورد عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من رجل يصلي علي مائة إلا غفر له)، وقد رواه الطبراني وأبو نعيم وهو حديث صحيح، صحيح الجامع. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، حيث قال صلى الله عليه وسلم (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي)، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، حيث قال صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. سنن الجمعة الأخيرة من العام الهجري، ومنها: الإغتسال. قراءة سورة الكهف. الذهاب إلى المسجد مبكرا. الإكثار من الدعاء. الصدقة ولو بالقليل.

تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القربات الاعظيمة، وخاصة في يوم الجمعة، حيث ينهائنا العام الهجري ونبدأ العام الجديد. وقد أوصى الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط السابق، بأن تردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة على الأقل لتصل إلى أقصى قربات الجمعة الأخيرة من العام الهجري.

وقد أوضح فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: 1. - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأوراد التي حث النبي صلى الله عليه وسلم بالمواظبة عليها بالعدد مائة، وقد ورد عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من رجل يصلي علي مائة إلا غفر له)، وقد رواه الطبراني وأبو نعيم وهو حديث صحيح، صحيح الجامع. 2.

- الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، حيث قال صلى الله عليه وسلم (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي)، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. 3. - فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، حيث قال صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. 4.

- سنن الجمعة الأخيرة من العام الهجري، ومنها: 1. - الإغتسال. 2. - قراءة سورة الكهف. 3. - الذهاب إلى المسجد مبكرا. 4. - الإكثار من الدعاء. 5. - الصدقة ولو بالقليل.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prayer Nabi Friday Last Friday Of The Year Salvation Good Deeds Forgiveness Salvation Salvation Salvation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزير الصناعة يستعرض مستجدات استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030قال خالد هاشم وزير الصناعة، إن الوزارة حدثت مؤخراً استراتيجية النهوض يالصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 م

Read more »

1440 قطعة حشيش ومسدس صوت.. السجن المشدد لصاحب مزرعة زيتون برأس سدرقضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة صاحب مزرعة زيتون بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه.

Read more »

خلال زيارته لمركز قلين.. محافظ كفر الشيخ يزرع الأشجار بقرية شباس عميرمحافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار بقرية شباس عمير بمركز قلين ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي» والمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».. مشيدًا بدور الشباب والمشاركة المجتمعية

Read more »

انطلاق الأعمال الإنشائية لمنظومة Fairmont المتكاملة وPark St. Signature Offices ضمن مشروع Citystars Park Stانطلقت رسميًا الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع Citystars Park St، أحد أبرز المشروعات متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 100 مليار

Read more »

هجوم سيبراني ضخم يطال خوادم أوراكل.. قراصنة يخترقون أكثر من 100 مؤسسةمجموعة قراصنة تزعم اختراق خوادم أوراكل PeopleSoft في أكثر من 100 مؤسسة.. مجموعة قراصنة تزعم اختراق خوادم أوراكل PeopleSoft في أكثر من 100 مؤسسة

Read more »

بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين ونادي سوتير الرياضينقابة الصحفيين توفر 100 عضوية في نادي سوتير الرياضي بمدينة 6 أكتوبر لأعضائها وأسرهم، مع تقديم خصومات وتسهيلات في السداد ومزايا رياضية وترفيهية متنوعة

Read more »