فوائد الشمر المذهلة لصحة الجهاز الهضمي والوقاية من مشاكل المعدة والقولون

يستعرض المقال الفوائد الصحية للشمر، خاصة فيما يتعلق بتحسين الهضم، علاج مشاكل المعدة والقولون، and طرد السموم من الجسم. كما يتناول دور الشمر في زيادة الشعور بالشبع والمساعدة في إنقاص الوزن، مع الإشارة إلى الأبحاث العلمية التي تدعم هذه الفوائد.

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلات المعدة و القولون بعد تناول اللحوم وأكلات عيد الأضحى الدسمة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الشمر يلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من هذه المشكلات وعلاجها.

ووفقًا لموقع draxe، يكشف لكم فوائد الشمر الخارقة في علاج مشكلات المعدة والقولون. يُدرج الشمر في حمية GAPS لقدرته على تسهيل الهضم، وبما أن الشمر يحتوي على سبعة جرامات من الألياف الغذائية، فإنه يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. تحتاج عضلات الجهاز الهضمي إلى أطعمة مثل الشمر لتوفير الكتلة اللازمة لعضلات الجهاز الهضمي للدفع عليها وزيادة حركتها، ولأن مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك ومتلازمة القولون العصبي شائعة جدًا لدى البالغين، يُعد الشمر إضافة رائعة لأي نظام غذائي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الألياف كفرشاة صغيرة أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي، فتُطهّر القولون من السموم التي قد تسبب سرطان القولون، كما أن الشمر نفسه يعمل كملين، فيساعد على التخلص من السموم. تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية لعلوم وتغذية الأغذية إلى وجود كم كبير من البيانات التي تدعم فوائد الشمر في تحسين الهضم، كما يشير الباحثون إلى قدرة الزنجبيل والنعناع والحمضيات والهندباء والبابونج على المساعدة في الهضم أيضًا.

من الشائع أيضًا في بعض الثقافات مضغ بذور الشمر بعد الوجبات للمساعدة على الهضم والتخلص من رائحة الفم الكريهة، وتساعد بعض الزيوت الموجودة في الشمر على تحفيز إفراز العصارات الهضمية. قد يكون الشمر مفيدًا أيضًا للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، فإضافته إلى نظامك الغذائي قد يساعد على موازنة مستوى الحموضة في جسمك، وخاصة في معدتك،并且 قد يقلل من الارتجاع بعد الوجبات.

يزيد الشعور بالشبع: لا تحتوي الألياف على سعرات حرارية، لكنها تعطي حجمًا، مما يزيد من الشعور بالشبع، ولا يمتلك جسم الإنسان الإنزيمات اللازمة لهضم الأطعمة الغنية بالألياف، وبالتالي لا يمكن امتصاصها على شكل سعرات حرارية. تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف يمكن أن تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن بفعالية؛ فقد وجدت دراسة أجريت عام 2001 أن المشاركين الذين أضافوا 14 غرامًا من الألياف يوميًا إلى نظامهم الغذائي، دون تغيير أي شيء آخر، تناولوا سعرات حرارية أقل بنسبة 10% تقريبًا يوميًا، وخسروا حوالي 2 كيلوغرام خلال أربعة أشهر.

قد يكون إضافة الشمر إلى نظامك الغذائي طريقة بسيطة للشعور بمزيد من الرضا دون عناء، وربما فقدان الوزن





