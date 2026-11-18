أصبح كارلوس فوربس أول لاعب يسجل هدفاً بقميص الرقم 7 لمنتخب البرتغال منذ اعتزال رونالدو، مسجلاً هدف الفوز على ويلز في دوري الأمم.

في خطوة تاريخية جديدة أضاءت سماء كرة القدم البرتغالية، سجل اللاعب البرتغالي كارلوس فوربس رقماً قياسياً لافتاً ومميزاً في سجلات المنتخب الوطني. فقد أصبح فوربس، لأول مرة منذ اعتزال النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو اللعب دولياً، اللاعب الذي يسجل هدفاً رسمياً لل منتخب البرتغال ي وهو يرتدي القميص ذو الرقم سبعة.

هذا الحدث لا يعتبر مجرد هدف عابر، بل هو لحظة رمزية عميقة ترتبط بتوريث الهوية واللون الذي ارتبط اسم رونالدو به طويلاً في ذاكرة المشجعين حول العالم. وقد جاء هذا الهدف الثمين في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث التقى المنتخب البرتغالي بنظيره الويلزي في مباراة كانت مليئة بالتشويق والتقلبات الدرامية التي استحوذت على اهتمام الملايين، لتنتهي بفوز البرتغال بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، مما أكد على متانة المنتخب وقدرته على الصمود أمام المنافسين الأقوياء.

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تقلبات نتيجة المباراة بين البرتغال وويلز

كانت مباراة اليوم حافلة بالأحداث والمفاجآت، حيث شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة بين الفريقين على مدار أشواطها. فقد افتتح البرتغال التسجيل مبكراً بهدف رائع سجله اللاعب برونو فرنانديز، ليقود فريقه نحو التقدم في النتيجة. لكن منتخب ويلز لم يستسلم وبادر بالرد سريعاً من خلال هدف التعادل الذي سجله ديفيد بروكس، مما جعل المباراة أكثر إثارة وتوتراً.

ومع استمرارية المباراة، تمكن سوربا توماس من تسجيل هدف آخر ليمنح ويلز التقدم في الشوط الأول، قبل أن يعيد بيدرو نيتو المباراة إلى نقطة التعادل مجدداً قبل نهاية الأشواط الأولى، مما جعل النتيجة تعادلاً قوياً عند halftime. وفي الشوط الثاني، دخل كارلوس فوربس كلاعب بديل، وهو القرار الذي اتضح أهميته القصوى، حيث تمكن فوربس من تغيير مجرى الأحداث بالكامل.

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انطلق فوربس بالكرة بذكاء داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقوة ودقة في الشباك، مسجلاً بذلك هدف الفوز الحاسم الذي حسم نتيجة المباراة لصالح البرتغال، ليمنح فريقه ثلاثة نقاط ثمينة في ختام مشواره بالمجموعة. وتحمل مشاركة كارلوس فوربس بهذا القميص دلالات خاصة تتجاوز الجانب الرياضي البحت. فقد قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اعتماد تصميم جديد للقميص رقم سبعة في احتفاء وتنويه بإرث كريستيانو رونالدو الأسطوري.

ارتباط القميص رقم سبعة بإرث رونالدو

وتم اعتماد هذا التصميم الجديد مع الاحتفاظ بالتصميم القديم تخليداً لذكرى رمزية ارتبطت بالنادي والمنتخب لسنوات طويلة، وذلك بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي في نوفمبر الماضي. وعلى الرغم من أن هذا الارتباط الرمزي للقميص رقم سبعة لا يعني بالضرورة أن فوربس هو الخلف الطبيعي المباشر أو الوحيد لرونالدو في جميع الجوانب، إلا أنه منح اللاعب الشاب لحظة استثنائية وفريدة من نوعها.

فقد سجل فوربس هدفاً حاسماً في أول فوز للمنتخب البرتغالي في مرحلة ما بعد اعتزال الأسطورة، مما يعزز من مكانته ويؤكد على قدرته على تحمّل المسؤولية في اللحظات الحاسمة، ليقدم أداءً يستحق الذكرى في سجلات المنتخب البرتغالي الحديث.