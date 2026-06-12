فورد: استدعاء ضخم ل 550 ألف سيارة بسبب خطر الجروح القطعية

تعلن شركة فورد الأمريكية عن استدعاء ضخم يشمل 550 ألف سيارة من طراز إكسبيدشن SUV، بسبب خطر يهدد الركاب بالجروح القطعية.

تعلن شركة فورد الأمريكية عن استدعاء ضخم يشمل 550 ألف سيارة من طراز إكسبيدشن SUV، بسبب خطر يهدد الركاب بال جروح ال قطعية . يعود هذا ال خطر إلى تصميم المقصورة الداخلية، حيث يتقشر الطلاء الكرومي المحيط بالكونسول الوسطي وتشكل حواف معدنية حادة.

يرفع هذا الخطر من احتمالية التعرض لإصابات مباشرة أثناء القيادة. رصدت الجهات التنظيمية والشركة 65 إصابة موثقة نتيجة الاحتكاك بتلك الأجزاء المقشرة، بالإضافة إلى تسجيل حادثة واحدة ارتبطت بشكل مباشر بتشتت انتباه السائق. دفع هذا إلى فورد إلى تسريع خطوة الاستدعاء لحماية المستهلكين من هذا التهديد.

يبلغ الملاك أن قطع الغيار المعدلة والمصنعة بمواد أكثر متانة لن تتوفر في مراكز الصيانة قبل حلول عام 2027، مما يعني أن السائقين سيتعين على توخي الحذر الشديد والتعامل بحرص مع الأجزاء المحيطة بالكونسول لتجنب أي تخشيش أو إصابات جسدية لحين تبديل القطع المعيبة مجانًا





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فورد استدعاء سيارات خطر جروح قطعية

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