كشفت شركة فورد النقاب عن طراز موستانج GTD، كوبيه خارقة تجمع بين تصميم ألياف الكربون المتطورة ومحرك 8 سلندر بقوة 815 حصان، تنافس بقوة سيارات مثل شيفروليه كورفيت Z06.

أعلنت شركة فورد عن تقديم طرازها الجديد فورد موستانج GTD ، وهو إصدار فريد ينتمي إلى فئة ال سيارات الكوبيه الخارقة. يتميز الطراز بتصميم عصري وجذاب مع استخدام شاسي من ألياف الكربون بالكامل، مما يوفر قوة عالية وخفة وزن.

يحتوي على نظام تعليق متطور ومكشوف يمكن رؤيته عبر زجاج بلكسي خلفي، بعد إزالة الصف الخلفي لصالح تحسين الأداء. تبلغ العرض الكلي للسيارة حوالي 2.07 متراً، وهي مجهزة بجنوط مغنيسيوم خفيفة مع إطارات ميشلان سبورت كاب، إضافة إلى خطوط هجومية وصدادات عريضة تمنحها مظهر سيارة races حقيقية. المقصورة رياضية، مزودة بمواد فاخرة وألياف كربون، مع شاشة رقمية متطورة وواجهة قيادة موجهة للسائق، وعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف، ومقاعد سباق داعمة للجسم.

من الناحية الميكانيكية، تعتمد السيارة على محرك 8 سلندر سعة 5.2 لتر (5200 سي سي) ينتج قوة 815 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 664 نيوتن/متر، ومتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية. تتراوح أسعار فئات موستانج GTD في السوق السعودي بين مليون و 540 ألف ريال سعودي للفئة الأولى، وم Million و 640 ألف ريال سعودي للفئة الثانية. tensions حول سرقة سيارة كوينجسيج الخارقة تبقى لغزاً، بينما تتصدر تسلا قائمة أطول السيارات عمراً متجاوزة ميتسوبيشي.

تأسست شركة فورد في عام 1903 على يد هنري فورد و12 مستثمراً، وكاملة تاريخها بإطلاق موديل تي الشهير في 1908، وتطبيق خط التجميع المتحرك في 1913، واستحوذت على لينكولن للسعرات الفاخرة، وتوسعت عالمياً في القرن الحادي والعشرين مع حصص استراتيجية وتقنيات كهربائية





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فورد موستانج GTD سيارات خارقة ألياف الكربون 815 حصان موستانج 2024

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