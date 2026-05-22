فوزي لقجع يوضح أزمة كاف بعد كأس الأمم الأفريقية..: ماترى دوت كوم

خرج فوزي لقجع عن صمته للحديث لأول مرة بتفصيل حول الأزمة المثيرة التي اندلعت عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 ، والتي لا تزال تلقي بظلالها على الكرة الأفريقية مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026.

وتفجرت الأزمة بعدما تُوج منتخب السنغال باللقب، قبل أن يتم تجريده منه بقرار صادر عن لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في انتظار الحسم النهائي من جانب محكمة التحكيم الرياضي.

المغرب تصرف وفق القانونوفي تصريحات لمجلة أونزي مونديال، أكد لقجع أن المغرب تعامل مع الأزمة من منطلق قانوني بحت، مشددًا على أن مؤسسات المملكة التزمت باللوائح المنظمة للمسابقة طوال مراحل النزاع





