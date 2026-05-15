فوزي جمال لاعب الإسماعيلي السابق يؤكد حالة الظلم من جانب أبنائه ورجاله ويشرح الأوضاع الحالية للنادي

فوزي جمال لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق تحدث عن حالة الظلم التي يعاني منها النادي من جانب أبنائه ورجاله خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما تحدث عن وضع النادي الحالي، تعاقب مجالس إدارات لا يشغلها سوى الكرسي، إلى جانب تعدد الأجهزة الفنية. كما تحدث عن الأوضاع المالية للنادي وكيف يبحث في جميع الحلول سواء تفادي الهبوط أو في حال الهبوط العمل على العودة سريعًا إلى الدوري الممتاز.

وأضاف أن منتخبات مصر تضم عددًا كبيرًا من لاعبي الإسماعيلي لكن النادي يعاني منذ سنوات من ظلم أبنائه ورجاله. وتابع أن الإسماعيلي هو الضلع الثالث في الكرة المصرية إلى جانب الأهلي والزمالك وسيظل ناديًا كبيرًا له تاريخه وجماهيره. وأوضح أن البحث في جميع الحلول سواء تفادي الهبوط أو في حال الهبوط العمل على العودة سريعًا إلى الدوري الممتاز مع ضرورة حل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي.

وأختتم تصريحاته قائلًا أوافق على فكرة الشراكة مع الإسماعيلي بشرط أن تظل الرخصة باسم النادي وأن تقام المباريات على ستاد الإسماعيلية





