فوضى وتكدس أمام مدرسة للغات في العاشر من رمضان.. وإصابات بين الطلاب

شهدت مدرسة الشهيد أحمد الدرديري الرسمية للغات بالعاشر من رمضان ازدحامًا شديدًا أثناء خروج الطلاب، مما أدى إلى إصابات وتدافع، بسبب خروج جميع المراحل الدراسية من بوابة واحدة بالتزامن مع زيارة وفد أجنبي.

شهدت مدرسة الشهيد أحمد الدرديري الرسمية للغات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، حالة من الفوضى وال ازدحام الشديدين أثناء خروج ال طلاب في نهاية اليوم الدراسي، مما أثار قلق واستياء أولياء الأمور.

يعود السبب الرئيسي لهذه الفوضى إلى خروج جميع المراحل الدراسية – الابتدائية والإعدادية والثانوية – في وقت واحد ومن خلال بوابة واحدة ضيقة، على الرغم من وجود بوابات متعددة بالمدرسة. تزامن هذا التكدس مع زيارة وفد ياباني للمدرسة، حيث تم تسريع عملية خروج الطلاب بشكل غير منظم لإفساح المجال للوفد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة الضغط على البوابة الوحيدة المتاحة.

أعربت هنا أحمد، إحدى أولياء الأمور، عن بالغ قلقها وغضبها من هذا الإهمال الجسيم الذي تعرض له أبناؤها وبقية الطلاب. أوضحت أن عملية الخروج تحولت إلى سيناريو مرعب، حيث تكدس الطلاب فوق بعضهم البعض في محاولة يائسة للخروج من البوابة، مما أدى إلى إصابات طفيفة ووقوع بعضهم أرضًا. وأشارت إلى أن الطلاب الصغار في الصفوف الابتدائية كانوا الأكثر تضررًا، حيث تعرضوا للتدافع والاختلاط بالطلاب الأكبر سنًا، وهو ما يعتبر سلوكًا غير تربوي وغير آمن على الإطلاق.

كما لفتت إلى غياب شبه كامل للإشراف من قبل المشرفين والمعلمين أثناء عملية الخروج، مما زاد من حالة الفوضى وعدم التنظيم. وأكدت أن هذا الإهمال يعرض حياة الطلاب للخطر ويضر بسلامتهم الجسدية والنفسية. وقد عبرت عن تقديرها لتواصل مدير الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان ووعده بإرسال لجنة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وطالب أولياء الأمور بضرورة إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير والإهمال.

وأكدوا على أهمية مراجعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدرسة وتنظيم عملية انصراف الطلاب بشكل يضمن سلامتهم ويحمي حياتهم. واقترحوا وضع خطة محكمة لتوزيع الطلاب على البوابات المختلفة وتوفير عدد كاف من المشرفين لتنظيم عملية الخروج وتوجيه الطلاب. كما دعوا إلى توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالهدوء والنظام أثناء الخروج وتجنب التدافع والتزاحم. وأشاروا إلى أن هذا الحادث يمثل ناقوس خطر يجب أن يدفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع تكرار مثل هذه المواقف المؤسفة في المستقبل.

إن سلامة الطلاب هي الأولوية القصوى، ولا يجوز التهاون في أي إجراء يهدد حياتهم أو يعرضهم للخطر. يجب أن تكون المدارس بيئة آمنة ومريحة للطلاب، وأن يتم توفير جميع وسائل الحماية لهم لضمان حصولهم على تعليم جيد في جو آمن ومستقر. هذا الحادث يستدعي مراجعة شاملة لسياسات وإجراءات السلامة المدرسية على مستوى المحافظة والوزارة، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في المدارس على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وتنظيم عملية انصراف الطلاب بشكل آمن وفعال





