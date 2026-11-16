فويصل الإسلامي المصري يكسر حاجز 300 مليار جنيه في نهاية 2026

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن نمو مذهل في أصوله لتصل إلى 306.974 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2026، مما يعكس قوة الأداء المالي للبنك في الأسواق المصرية.

حقق بنك فيصل الإسلامي المصري نموًا قياسيًا في إجمالي أصوله بنهاية أكتوبر 2026، حيث سجلت تلك الأصول مستوى بلغ 306.974 مليار جنيه، مقارنةً بمستواها المسجل بنهاية أكتوبر 2025 والبالغ 246.864 مليار جنيه. ويشكل هذا الارتفاع زيادة صافية بقيمة 60.110 مليار جنيه، مما يعكس وتيرة نمو سنوي بلغت 24.3%، لتثبت المؤسسة المالية مكانتها المتصاعدة في خريطة القطاع المصرفي المصري.

ارتفاع حجم الأعمال والأرصدة الاستثمارية

أسفر الأداء المتعافي عن زيادة ملحوظة في حجم الأعمال الإجمالي للبنك، لتصل الأرقام المسجلة بنهاية أكتوبر 2026 إلى 316.740 مليار جنيه، مقابل 253.221 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. وقد مثلت هذه الزيادة زيادة قدرها 63.519 مليار جنيه، محققةً معدل نمو سنوي وصل إلى 25.1%، وهو ما يشير إلى توسع نشاط المؤسسة في مختلف الخدمات المالية المتاحة.

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على الصعيد ذاته، سجل إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار قفزة كبيرة لتبلغ 285.251 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بـ 226.918 مليار جنيه في أكتوبر 2025. وارتفعت هذه الأرصدة بمقدار 58.433 مليار جنيه، مسجلةً معدل نمو 25.8%، مما يدل على ثقة العملاء المتزايدة في أدوات التوظيف والاستثمار التي تقدمها المؤسسة.

توسع القاعدة التمويلية وحقوق الملكية

شهدت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية نموًا مستقرًا، حيث قفزت إلى نحو 233.938 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 191.771 مليار جنيه في أكتوبر 2025. وتمثلت هذه الزيادة في 42.167 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 22%، مما يؤكد عمق القاعدة التمويلية للمؤسسة وقدرتها على جذب ودائع العملاء بكفاءة عالية.

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وفيما يخص الهيكل المالي للبنك، ارتفعت حقوق الملكية إلى 51.034 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2026، بعد أن كانت 39.373 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025. وقد شكل هذا الفرق زيادة بقيمة 11.661 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.6%، وهو مؤشر قوي على الرصيد المالي المتين والقدرة على امتصاص الصدمات المالية المحتملة.

تطوير الشبكة المصرفية والبنية التحتية

عزز بنك فيصل الإسلامي المصري من قدراته التشغيلية من خلال التوسع في شبكة خدمات الصراف الآلي، حيث ارتفع عدد الماكينات التابعة للبنك ليصل إلى 666 ماكينة بنهاية أكتوبر 2026. مقارنة بعدد 639 ماكينة كان مسجلاً بنهاية أكتوبر 2025، مما يعني إضافة 27 ماكينة جديدة، محققةً معدل نمو 4.2% في البنية التحتية للخدمات النقدية.