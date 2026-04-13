فيدان: الولايات المتحدة وإيران جادتان بوقف إطلاق النار.. وندعو إلى تحالف أمني بالمنطقة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على جدية الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار، ودعا إلى تأسيس تحالف أمني إقليمي لتعزيز الاستقرار. كما أشار إلى تعقيدات الوضع في مضيق هرمز، وانتقد التعاون بين اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية، معرباً عن قلقه إزاء التصريحات الإسرائيلية.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على جدية الولايات المتحدة و إيران بشأن وقف إطلاق النار ، مشيرًا إلى إدراكهما للحاجة الماسة إليه. صرح فيدان خلال مؤتمر صحفي أن هناك تقاربًا ملحوظًا في وجهات النظر بين الطرفين، وأن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن تركيا ، بصفتها دولة جارة ومؤثرة في المنطقة، تلعب دورًا محوريًا في تسهيل الحوار وتقريب وجهات النظر. كما شدد على أهمية تجنب أي تصعيد قد يعرقل هذه الجهود، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة.

وشدد على أن موقف بلاده يتمثل في دعم أي مبادرة من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مع التركيز على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. من جانب آخر، تطرق فيدان إلى مسألة الأمن الإقليمي، مؤكدًا على ضرورة تأسيس تحالف أمني في المنطقة يهدف إلى تعزيز الثقة بين الدول الأعضاء. وأوضح أن هذا التحالف يجب أن يعتمد على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن تركيا على استعداد للتعاون مع جميع الدول الراغبة في تحقيق هذا الهدف، مع التأكيد على أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة هذا التحالف. كما أعرب عن قلقه إزاء التطورات الأمنية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية في سوريا تمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي، وأن عدم تحرك إسرائيل في الوقت الحالي لا يعني بالضرورة أنها لن تتحرك مستقبلًا. وشدد على ضرورة التزام جميع الدول باحترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأخرى، وضرورة إيجاد حلول سلمية للنزاعات القائمة. وفي سياق متصل، أشار فيدان إلى موقف بلاده من مضيق هرمز، مؤكدًا على أهمية إبقاء المضيق مفتوحًا أمام الملاحة الدولية. وأوضح أن التدخل العسكري عبر قوة سلام دولية مسلحة، أمر ينطوي على صعوبات كبيرة في ظل الرغبة العالمية في حرية المرور عبر المضيق. كما تطرق إلى العلاقات الثنائية مع دول المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون بين اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية لا يساهم في بناء الثقة، بل يؤدي إلى تفاقم المشاكل والتوترات. وأكد أن تركيا تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة، مع التركيز على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون البناء. كما أعرب عن قلقه إزاء التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرها محاولة لتأجيج التوتر وتصوير تركيا كعدو جديد لإسرائيل. وفيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار، ذكر فيدان أن الاتفاق قد شمل لبنان، لكنه اتهم نتنياهو بتخريب هذا الاتفاق كعادته. كما أشار إلى موقف بريطانيا الرافض للانضمام إلى حصار ترامب لمضيق هرمز، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط نتيجة لذلك. وأكد على أهمية البحث عن حلول دبلوماسية للتوترات الإقليمية، وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد وزعزعة الاستقرار





