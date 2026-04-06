فيديو صادم: اكتشاف منتجات منتهية الصلاحية في سوبر ماركت شهير بالتجمع يثير ضجة

شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق اكتشاف منتجات منتهية الصلاحية داخل أحد فروع سلسلة متاجر شهيرة في منطقة التجمع . الفيديو، الذي نشرته السيدة مروة ، أثار تفاعلاً كبيراً بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث وثقت مروة بدقة تفاصيل الواقعة، موثقة وجود سلع غير صالحة للاستهلاك معروضة للبيع.

أوضحت مروة في تصريحاتها المرافقة للفيديو أن هدفها لم يكن إثارة الجدل أو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، بل بدافع المسؤولية المجتمعية وحرصها على حماية المستهلكين من المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تنتج عن استهلاك منتجات منتهية الصلاحية. كما شددت على أهمية وعي المواطنين وضرورة فحص السلع قبل شرائها، مؤكدةً على أن الأمر لا يقتصر على مجرد عرض منتجات منتهية، بل يمثل خطرًا على الصحة العامة. وقد ذكرت السيدة مروة أنها اعتادت التسوق من هذا السوبر ماركت نظرًا لأنه يعمل على مدار الساعة. خلال زيارتها لشراء الفاكهة، رأت ابنها يطلب شراء بعض المعلبات من قسم العروض. وعندما فحصت العبوة، اكتشفت أنها منتهية الصلاحية. وعندما أبلغت أحد العاملين، استدعى الأخير مدير القسم، لكن رد الفعل كان صادمًا، حيث تم التعامل مع الأمر ببساطة. \وتابعت مروة: “ما أثار استغرابي أن الموظف أعاد المنتج المنتهي إلى مكانه مرة أخرى، وعندما بدأت أتحقق من باقي المنتجات، اكتشفت أن المشكلة ليست في عبوة واحدة، بل في عدد كبير من السلع المنتهية”. وأوضحت أن أسلوب التعامل معها كان غير لائق، مما دفعها إلى تصوير الفيديو وتوثيق الواقعة، خاصة مع محاولات منعها من الاحتفاظ بالأدلة. بعد ذلك، تدخلت الشرطة وتعاملت باحترافية، وأكد الفحص وجود منتجات أخرى منتهية الصلاحية، بما في ذلك الشوكولاتة والعصائر، مما يدل على أن المشكلة لم تقتصر على قسم واحد. حررت مروة محضرًا بالواقعة وتوجهت إلى النيابة للإدلاء بأقوالها. وأكدت أن نشرها للفيديو كان بهدف التوعية، لافتة إلى أن ابنها يعاني من مشاكل صحية تجعله حساسًا تجاه بعض المكونات. وشددت على خطورة استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية، مؤكدةً أنه لا يوجد شيء اسمه استهلاك منتج منتهي بشكل آمن، ودعت إلى فحص المنتجات قبل شرائها. أشارت مروة إلى تفاعل الجهات المعنية مع الواقعة بشكل سريع، مؤكدةً على أهمية الإبلاغ عن الأخطاء لتحقيق التغيير. واختتمت برسالة للمواطنين، تحثهم على عدم السكوت عن الأخطاء والإبلاغ عنها لحماية المجتمع. \أكدت السيدة مروة أن الجهات الرقابية المختصة تفاعلت مع الواقعة بسرعة، مما يدل على اهتمامهم بحماية المستهلكين. كما أشارت إلى أن هذا التفاعل السريع يعكس أهمية الإبلاغ عن المشاكل لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة. وشددت على ضرورة فحص المنتجات قبل شرائها، وعدم الثقة المطلقة في العلامات التجارية المعروفة. كما حذرت من مخاطر استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية، وضرورة التخلص منها فورًا. وقد أثنى العديد من المستخدمين على موقف مروة وشجاعتها في كشف هذه القضية، وأعربوا عن دعمهم لها. كما طالبوا الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأثار اهتمامًا كبيرًا في المجتمع. وتعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية دور المواطنين في حماية حقوقهم، وضرورة التعاون بين المستهلكين والجهات الرقابية لضمان سلامة الغذاء والصحة العامة





