فيصل الإسلامي يعلن نمو صافي أرباحه بنسبة 203% إلى 7.5 مليار جنيه

بنك فيصل الإسلامي يعلن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 203% ووصولها إلى 7.496 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مع نمو الأصول إلى 292 مليار جنيه.

كشف البنك الإسلامي عن البيانات المالية النهائية للفترة المنتهية في سبتمبر 2026، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 7.496 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.470 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025. represent هذا ارتفاعاً حاداً بقيمة 5.026 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 203%، مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية وقدرات ربحية متميزة للبنك خلال هذا الربع.

مؤشرات الأصول والتمويل تتجاوز 292 مليار جنيه

شهد إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي الإسلامي المصري نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إلى نحو 292.881 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 257.935 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. سجل هذا الارتفاع زيادة صافية قدرها 34.95 مليار جنيه، بمعدل نمو إجمالي بنسبة 13.5%، مما يعزز من مركز البنك المالي وقدرته على تقديم الخدمات.

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في إطار هذه الزيادة، ارتفع حجم المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء إلى 19.371 مليار جنيه، مقابل 16.185 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. يعكس هذا الارتفاع زيادة في نشاط التمويل الإسلامي وتوسيع القاعدة الائتمانية للعملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية.

رأس المال والاحتياطيات يسجلان قفزات نوعية

ارتفعت حقوق الملكية الإجمالية للبنك إلى 48.226 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 41.642 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 6.58 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 15.8%. يشير هذا النمو إلى تعزيز المرونة المالية للبنك وقدرته على امتصاص الصدمات المحتملة في السوق.

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سجل رأس المال المدفوع نحو 7.214 مليار جنيه، بينما بلغت الاحتياطيات نحو 13.086 مليار جنيه. كما سجلت الأرباح المحتجزة ارتفاعاً كبيراً إلى 27.925 مليار جنيه، مقارنة بـ 22.560 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يدل على تراكم رأس المال الذاتي ودعم الاستدامة التشغيلية.

تزايد الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمار

شهدت الأوعية الادخارية وشهادات الادخار نمواً كبيراً في أرصدتها، حيث ارتفعت إلى نحو 221.160 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 195.473 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. مثلت هذه الزيادة زيادة قدرها 25.69 مليار جنيه، بمعدل نمو 13.1%، مما يعكس ثقة العملاء في المنتجات الادخارية التي يوفرها البنك.

تعد هذه الزيادة في الودائع مؤشراً إيجابياً على تزايد السيولة المتاحة للبنك لإعادة توجيهها نحو قنوات التمويل الإنتاجي. وتظل هذه النسب مستقرة ومحفزة للاستثمار في مختلف القطاعات التي يدعمها البنك الإسلامي.

توقعات النمو المستقبلي للبنك

من المتوقع أن تستمر البنوك الإسلامية في تحقيق نمو مستدام مدعوماً بزيادة الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. يمثل بنك فيصل الإسلامي الإسلامي المصري نموذجاً واضحاً لهذا النمو من خلال تقاريره المالية القوية ونسب العائد المرتفعة.

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تؤكد هذه البيانات على قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، مما يعزز مكانته كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في السوق المصري. تظل هذه النتائج مفتاحاً لاستدامة النمو في القطاع المالي خلال السنوات المقبلة.