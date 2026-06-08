فيفا يستبعد حكما صوماليا من كأس العالم 2026 بسبب رفض التأشيرة الأمريكية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعد أن رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول. ويأتي القرار وسط تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر فيها الصومال دولة فاسدة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) رسميا استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 ، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وجاء القرار بعد أن رفضت السلطات الأمريكية منح الحكم تأشيرة الدخول إلى أراضيها، مما حال دون انضمامه إلى طاقم التحكيم المقرر. وأكد فيفا في بيان صدر اليوم أنه لا يتدخل في إجراءات الهجرة في الدول المضيفة، مشيرا إلى أن وضع السيد أرتان لن يتغير في الوقت الحالي، وأن حكومة الولايات المتحدة لها الكلمة الفصل في منح التأشيرات.

ويأتي هذا التطور بعد أن كان الحكم الصومالي قد فاز بجائزة أفضل حكم في أفريقيا، مما أثار استغراب الأوساط الرياضية التي تساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء الحرمان من التأشيرة، خاصة مع تأكيد مستشار وزارة الشباب والرياضة الصومالية أن الحكم كان يحمل تأشيرة سارية المفعول وقت المنع. وقد أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الصومال تعد واحدة من بين العديد من الدول التي يخضع مواطنوها لحظر سفر إلى الولايات المتحدة، وهو الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة تصريحات سابقة لترامب في نوفمبر الماضي، وصف فيها الصومال بأنها دولة فاسدة، وأعلن نيته إنهاء الوضع الخاص الذي يحمي المواطنين الصوماليين من الترحيل. هذه التصريحات تعكس سياسة أمريكية متشددة تجاه بعض الدول الأفريقية، وهو ما يثير مخاوف من تأثير السياسة على الرياضة. ويذكر أن فيفا سبق أن واجه انتقادات بسبب موقفه المحايد تجاه القيود السياسية التي تفرضها الدول المضيفة على المشاركين، حيث يلتزم الاتحاد الدولي بعدم التدخل في شؤون الهجرة، تاركا القرار للسلطات المحلية.

ويرى مراقبون أن استبعاد الحكم الصومالي يثير تساؤلات حول عدالة فرص المشاركة في البطولات العالمية، ومدى تداخل السياسة مع الرياضة. ففي وقت تسعى فيه الفيفا لتعزيز التنوع والشمولية، تواجه عقبات مثل حظر السفر الذي قد يحرم كفاءات من دول معينة من إبراز مواهبها. كما أن هذا القرار قد يؤثر على سمعة كأس العالم 2026، التي ستقام في ثلاث دول، حيث يتوقع أن يواجه مشاركون آخرون من دول مشمولة بالحظر تحديات مماثلة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق أوسع يشهد جدلا حول سياسة الهجرة الأمريكية، خاصة بعد قرارات ترامب السابقة بحظر السفر من دول مسلمة، مما أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، يحاول فيفا الحفاظ على حياديته، لكنه يجد نفسه مضطرا للامتثال للقوانين الوطنية، الأمر الذي قد يضع الرياضة في مواجهة مع السياسة مجددا





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كأس العالم 2026 فيفا حكم صومالي تأشيرة أمريكية عمر عبد القادر أرتان

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