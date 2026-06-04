فيفا تطلق تصنيفاً ذكياً لأداء اللاعبين في كأس العالم 2026

أطلقت الفيفا نظاماً جديداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الكاملة لتقييم أداء اللاعبين فردياً في مونديال 2026، مما يمثل نقلة نوعية في قياس الإسهامات الفنية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) عن إطلاق تصنيف جديد لقياس أداء اللاعبين الفردي في بطولة كأس العالم 2026 ، يعتمد كلياً على البيانات و الذكاء الاصطناعي المتقدم.

تم تطوير النظام تحت إشراف الفرنسي أرسين فينجر، مدير قسم تطوير كرة القدم حول العالم في الفيفا، ويعتمد على خوارزميات متطورة لتقييم مساهمة اللاعبين بشكل موضوعي، متجاوزاً التقييمات التقليدية القائمة على المشاهدات، وتغطي الجوانب الهجومية وصناعة اللعب والد Difensive. قال فينجر إن该系统 سيعتمد على بيانات موضوعية مستخرجة من المباريات بدلاً من الآراء الشخصية، مما يضع معياراً عالمياً جديداً.

سيحصل كل لاعب يلعب 20 دقيقة على الأقل على درجة من 0 إلى 10 في ثلاث فئات رئيسية: الهجوم، صناعة اللعب، الدفاع، بينما سيتم تقييم حراس المرمى عبر فئتين: الأداء أثناء امتلاك الكرة والدفاع عن المرمى. ستبدأ نشر التصنيفات بعد انتهاء مرحلة دور المجموعات، وستُحدث بعد كل مباراة، لتظهر قائمة بأفضل 100 لاعب من حيث الأداء، على أن تتوفر البيانات للجمهور ووسائل الإعلام خلال أربع ساعات من نهاية كل مباراة





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فيفا كأس العالم 2026 تصنيف اللاعبين الذكاء الاصطناعي أرسين فينجر

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