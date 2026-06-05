فيفا يلغي تذاكر مجانية لكأس العالم 2026 بسبب خلل فني ويطالب المشجعين بالدفع

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ألغى تذاكر تم منحها مجانًا لنحو 60 مشجعًا بسبب خلل في الموقع الإلكتروني ودعاهم لدفع السعر الكامل، بينما تواجه عملية بيع التذاكر تحقيقًا قانونيًا في الولايات المتحدة.

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) تذاكر تم منحها مجانًا لحوالي 60 مشجعًا بسبب خلل فني في الموقع الإلكتروني، وطالب هؤلاء المشجعين بدفع السعر الأصلي الكامل لل تذاكر .

في إعلان رسمي عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، أوضح فيفا أنه تم إخطار المشجعين المتضررين يوم الأربعاء بأن التذاكر التي تم حجزها بتكلفة 0 دولار أمريكي كانت نتيجة خطأ سابق في عملية الدفع. وأضاف البيان أن التذاكر لا تزال محجوزة مؤقتًا ودُعي المشجعون لإتمام الدفع بالمبلغ الصحيح، مع تقديم فيفا اعتذاره عن الخطأ وأي إزعاج تسبب فيه.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من المشاكل التي طالت عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 فريقًا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وكان المدعيان العامان في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي قد أصدروا الأسبوع الماضي مذكرة استدعاء للفيفا للتحقيق في ممارسات البيع، لا سيما فيما يتعلق بتوفير مقاعد مناسبة لجميع المشجعين، بعد شكاوى متكررة من صعوبة الحصول على تذاكر بأسعار معقولة ومخاوف من احتكار السوق.

وتشمل الخلافات القانونية الجارية أيضًا مزاعم حول الرسوم الإضافية غير المعلنة والمشاكل الفنية المستمرة في موقع فيفا الذي يواجه ضغطًا هائلاً بسبب الإقبال على شراء التذاكر. يُذكر أن فيفا had set aside a significant portion of tickets for various distribution channels, including direct sales, national team allocations, and hospitality packages, but the technical glitch allowed a limited number of users to bypass the payment system entirely.

As a result, the organization is now scrambling to rectify the error without alienating legitimate fans, while also facing scrutiny from consumer protection agencies. The incident highlights the challenges of managing a global ticket sale for such a massive event, with millions of fans vying for a limited number of seats across multiple countries.

Meanwhile, football federations and fan groups have called for greater transparency and fairness in the ticketing process, arguing that systemic issues could undermine the inclusive spirit of the World Cup. In response, FIFA has pledged to review its digital infrastructure and improve its error-handling protocols to prevent similar occurrences in the future. The upcoming World Cup, scheduled to be the first with 48 teams, is already under the microscope as preparations intensify across North America.

Organizers are working to ensure stadium readiness, transportation logistics, and security measures, while also addressing concerns about affordability and accessibility for international travelers. The ticketing controversy adds another layer of complexity to an event that aims to unite global audiences but struggles with operational hurdles.

Fans who benefited from the glitch now face a dilemma: either pay the full price or risk losing their reservation, a situation that has sparked debates online about ethics and the responsibilities of both consumers and corporations. Legal experts suggest that while FIFA has the right to void transactions based on technical errors, the affected individuals might have limited recourse unless they can prove intentional misconduct.

The episode serves as a reminder of how fragile digital systems can be under extreme load and how quickly trust can erode when large-scale events are involved





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