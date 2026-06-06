فيفا يعدل سياسة إدخال زجاجات المياه في ملاعب كأس العالم 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح للجماهير بإدخال زجاجة مياه بلاستيكية لينة واحدة مغلقة من المصنع سعة 20 أونصة إلى مباريات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، مع استمرار منع الزجاجات الصلبة القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب أمنية، في خطوة واجهت انتقادات من مجموعات مشجعين ورئيس الوزراء البريطاني.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) مساء الجمعة أنه سيسمح للجماهير حاليا بجلب زجاجات المياه الخاصة بهم في بعض الملاعب خلال مباريات كأس العالم 2026 ، في تعديل لسياسة كانت تحظر على المشجعين إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة إلى الملاعب الـ16 المستضيفة للبطولة في أمريكا الشمالية، بما في ذلك ملاعب توفر ظلا محدودا أو لا توفر أي ظل من أشعة الشمس.

وذكر فيفا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجماهير سيسمح لها بإدخال زجاجة مياه واحدة بلاستيكية لينة، سعة 20 أونصة (590 ملليلترا)، ومغلقة بإحكام من المصنع، إلى أي مباراة تقام في الولايات المتحدة أو كندا. وفي مقطع فيديو نشره فيفا، قال مدير العمليات هايمو شيرجي إن الجماهير لن يسمح لها رغم ذلك بإدخال زجاجات المياه الصلبة القابلة لإعادة الاستخدام 'لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن'.

وكانت لوائح الملاعب التابعة لفيفا تنص سابقا على إمكانية إدخال زجاجة شفافة قابلة لإعادة الاستخدام بسعة تصل إلى لتر واحد (8ر33 أونصة). لكن التحديث الذي أُدخل يوم الخميس على 'مدونة قواعد السلوك في الملاعب' تعرض لانتقادات من إحدى روابط المشجعين الإنجليز، التي أكدت أن فيفا قدم تطمينات سابقا بشأن السماح بحمل زجاجات بلاستيكية فارغة لإعادة تعبئتها بالمياه المتاحة مجانا، في بطولة تتوقع أن تلعب فيها درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية القاسية دورا مؤثرا.

وكان كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، انتقد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع الجماهير من إدخال زجاجات المياه البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام لملاعب كأس العالم 2026، ووصفه بأنه قرار خاطئ، وطالب (فيفا) بالتفكير في مصلحة الجماهير





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فيفا كأس العالم 2026 زجاجات المياه .Security الجماهير Kitchens

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