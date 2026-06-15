فيفا تختار الحكم المصري محمود عاشور لتقنية الفيديو في كأس العالم 2026

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الحكم الدولي المصري محمود عاشور، حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، ضمن طاقم تحكيم لقاء منتخبي النمسا والأردن، في منافسات كأس العالم 2026. ويعد هذا هو الظهور الثاني للحكم الدولي المصري محمود عاشور في منافسات البطولة، بعدما تواجد حكمًا لتقنية الفيديو في لقاء كوريا الجنوبية والتشيك، ضمن المباريات الافتتاحية للبطولة، والذي أداره رباعي التحكيم المصري بقياده أمين عمر.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا )، الحكم الدولي المصري محمود عاشور ، حكمًا ل تقنية الفيديو (VAR) ، ضمن طاقم تحكيم لقاء منتخبي النمسا والأردن، في منافسات كأس العالم 2026 .

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026 معركة أمريكية إيرانية بالمونديال.. واشنطن تعرقل مشوار المنتخب الآسيوي في كأس العالم 2026 من المقرر إقامة اللقاء يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد ليفاي بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.

ويعد هذا هو الظهور الثاني للحكم الدولي المصري محمود عاشور في منافسات البطولة، بعدما تواجد حكمًا لتقنية الفيديو في لقاء كوريا الجنوبية والتشيك، ضمن المباريات الافتتاحية للبطولة، والذي أداره رباعي التحكيم المصري بقياده أمين عمر





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فيفا كأس العالم 2026 محمود عاشور تقنية الفيديو (VAR) منتخب النمسا والأردن

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