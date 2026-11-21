اتحاد كرة القدم الدولي فيفا يختار لجنة تحكيم صربية كاملة لإدارة مواجهة المنتخبات المصرية والقطرية في الجولة الثانية من البطولة العالمية.

أكدت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، المصنف ب فيفا ، عن ترشيح طاقم تحكيم صربي كامل لتولّي مهمة الإدارة الفنية لمباراة منتخبي مصر وقطر، وذلك ضمن إطار المنافسة الرياضية المقررة على مستوى كأس العالم للناشئين تحت سن الخامسة عشرة.

تفاصيل لجنة الحكام الصربية

تم تحديد القائمة الرسمية للطاقم التحكيمي الذي سيشرف على سير المباراة الرياضية، حيث يُعين الحكم الصربي المخضرم ميلوش ميلانوفيتش على منصة الحكم الرئيسي للساحة، ليحمل مسؤولية إصدار القرارات الفنية والقانونية المباشرة خلال أحداث المواجهة الكروية.

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ويُكلف ميلان باجاليتش بالأداء كمساعٍ أول للحكم، مع تكليف نيكولا جورفيتش بالأداء كمساعٍ ثاني، بينما يتولى الكندي كالفين بيرج مهمة الحكم الرابع، بالإضافة إلى تعيين الحكم جيريمي جاراي كحكم احتياطي في حال أي طوارئ.

الإطار الزمني والمكان للمواجهة

تم تحديد الموعد الرسمي لانطلاق المباراة الرياضية في الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، والمقرر أن تُقام على أرض استاد إبراهيم خلفان الموجود ضمن منشأة أكاديمية أسباير الرياضية، والواقعة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط حضور جماهيري كبير.

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يأتي هذا التوقيت والموعد المحدد كجزء من الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخاصة ببطولة كأس العالم للناشئين، حيث يسعى الطرفان لتحقيق نقاط الفوز والانتقال للمراحل المتقدمة من البطولة العالمية، مما يجعل الدقة في إدارة الوقت والقرارات أمراً بالغ الأهمية.

خلفية الفريقين وتفاصيل أخرى

يُعقد هذا اللقاء بعد أن أنهى المنتخب المصري استعداداته التحضيرية كاملة، بينما يواصل المنتخب القطري تحضيراته على أرضه، فيما يتم رصد أي تطورات إضافية بشأن تشكيلات الفرق أو الإصابات قبل انطلاق الصافرة، كما أن هناك تقارير مستقلة عن أسعار الذهب في السوق المحلية.