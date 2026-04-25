فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها وتكشف تفاصيل برنامجها الرمضاني الجديد

احتفلت الفنانة فيفي عبده بعيد ميلادها بنشر فيديو مبهج على إنستجرام، وتحدثت عن برنامجها الجديد "ألف ليلة مع فيفى عبده" وسبب تأجيل مسلسلها "خلى بالك من مراتك".

احتفلت الفنانة القديرة فيفي عبده ب عيد ميلاد ها بطريقة مميزة ومبهجة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، يظهرها وهي تعبر عن سعادتها بهذه المناسبة وتشارك جمهورها فرحتها.

الفيديو الذي سرعان ما انتشر وتفاعل معه المتابعون، عكس أجواء من الطاقة الإيجابية والبهجة التي تميز الفنانة فيفي عبده. وفي الفيديو، توجهت فيفي عبده إلى جمهورها بالتهنئة المتبادلة، متمنية لهم كل الخير والسعادة، وأكدت على أنها بخير وصحة جيدة، معبرة عن ذلك بعبارتها الشهيرة «كل سنة وأنا طيبة علشان أنا واخدة عين جامدة أوي». كما دعت فيفي عبده جمهورها إلى الاستمتاع بالحياة والاحتفال بكل لحظة، قائلة: «افرفش بقى وابتدي أعيش حياتي إن شاء الله.. سنة حلوة يا جميلة يا فوفا».

وتأتي هذه الاحتفالية في ظل استعدادات الفنانة فيفي عبده لتقديم برنامجها الجديد والمثير «ألف ليلة مع فيفى عبده» الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026. وقد تحدثت فيفي عبده عن كواليس هذا البرنامج، مؤكدة على سعادتها بالتعاون مع شركة الإنتاج التي سبق وتعاونت معها في برنامج «خلى بالك من فيفي» الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وأشارت إلى أن تحضير البرنامج استغرق وقتًا طويلاً، ولكنها تحب تقديم كل ما يسعد الجمهور، معلقة: «بحب اعمل الحاجات اللى تضحك الناس بعيد عن حرق الدم او الحاجات اللى دمها تقيل». كما أوضحت الفنانة فيفي عبده سبب تأجيل مسلسلها «خلى بالك من مراتك»، مؤكدة أنها فضلت التركيز على البرنامج الرمضاني الذي يتطلب جهدًا كبيرًا نظرًا لكونه مكونًا من 30 حلقة، مما جعل من الصعب عليها الموازنة بين العملين في نفس الوقت.

وأكدت أن قرار التأجيل جاء حفاظًا على جودة العملين وتقديم كل منهما بالشكل الأمثل. ويعد برنامج «ألف ليلة مع فيفى عبده» إضافة جديدة ومميزة لمسيرة الفنانة فيفي عبده الفنية، حيث يقدم محتوى ترفيهيًا خفيفًا يعتمد على المواقف الطريفة والحوارات التلقائية. ويُعرض البرنامج عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد، بهدف تقديم تجربة مختلفة وممتعة للمشاهدين.

وقد علقت منصة شاهد على الإعلان الترويجي للبرنامج، مؤكدة أنه سيقدم حلقات ومواقف ستنسي المشاهدين همومهم، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون متاحًا مجانًا وحصريًا خلال شهر رمضان. وتأتي هذه الخطوة بعد مشاركة فيفي عبده في ماراثون رمضان الماضي من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا، مما يعزز من مكانتها كفنانة محبوبة ومطلوبة في الدراما التلفزيونية. وتستعد فيفي عبده لتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تهدف إلى إسعاد الجمهور وتقديم محتوى متميز ومبتكر.

وتعتبر فيفي عبده من أبرز نجمات الفن في مصر والعالم العربي، حيث تتميز بموهبتها الفذة وقدرتها على تقديم أدوار متنوعة ومختلفة، بالإضافة إلى شخصيتها الجذابة وحضورها القوي على الشاشة





