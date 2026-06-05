فيلبي ميلو يشيد بالأهلي وجماهيره ويؤكد على أهمية مباراة مصر والبرازيل الودية

أكد نجم منتخب البرازيل السابق فيليبي ميلو إعجابه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، مشيراً إلى أن الأهلي هو النادي الأقرب إلى قلبه بين الأندية المصرية. وتحدث ميلو عن المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر والبرازيل، معتبراً إياها فرصة مثالية للاستعداد لكأس العالم 2026. وأشاد بوجود كارلو أنشيلوتي مدرباً للبرازيل، معرباً عن تفاؤله بفرص السامبا في المونديال.

أعرب فيليبي ميلو، لاعب منتخب البرازيل السابق ونجم أندية مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وفيورنتينا، عن تقديره الكبير للنادي الأهلي المصري وجماهيره العريضة، مؤكداً أنه يحتفظ بمشاعر إيجابية تجاه القلعة الحمراء منذ مواجهاته السابقة أمام الفريق في البطولات الدولية، وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح ميلو في تصريحات حصرية لقناة أون تايم سبورتس، أن الأهلي يظل النادي الأقرب إلى قلبه بين الأندية المصرية، نظراً للشعبية الجارفة والقاعدة الجماهيرية الضخمة التي يتمتع بها، والتي جعلته واحداً من أكبر الأندية في القارة الإفريقية والعالم العربي. وأضاف النجم البرازيلي أن الجماهير تمثل عنصراً أساسياً في تكوين شخصية الأندية الكبرى، مؤكداً أنه يفضل دائماً الفرق التي تمتلك جماهير غفيرة ومخلصة تدعمها في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن الأجواء المميزة التي تصنعها جماهير الأهلي في المدرجات جعلته يكن احتراماً كبيراً لهذا الكيان الرياضي العريق.

كما تطرق ميلو إلى المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر والبرازيل، والمقرر إقامتها ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وأكد أن هذه المباراة تمثل فرصة مثالية لكلا المنتخبين لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض غمار المونديال، مشدداً على أهمية مثل هذه اللقاءات الودية لاختبار الخطط التكتيكية وتقييم مستوى اللاعبين دون التعرض للإصابات.

وأشار ميلو إلى أن اللقاء سيكون اختباراً قوياً للمنتخب المصري، خاصة في ظل وجود عدد من المحترفين المصريين في أوروبا، مؤكداً أن المنتخب البرازيلي سيدخل المباراة بكل قوة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المواجهة. وفي ختام تصريحاته، أكد ميلو أن منتخب البرازيل يبقى دائماً ضمن أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم، نظراً لتاريخه الكبير وإمكاناته الفنية الهائلة.

وأشار إلى أن وجود كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي يمنح الجماهير البرازيلية مزيداً من الثقة، معتبراً أن خبرات المدرب الإيطالي الكبيرة وقدرته على إدارة النجوم قد تعزز من فرص البرازيل في المنافسة بقوة على لقب مونديال 2026. وأضاف ميلو: "أعتقد أن البرازيل تمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين الشباب والمخضرمين، وإذا تمكن أنشيلوتي من خلق الانسجام اللازم، فسيكون من الصعب إيقافنا في البطولة.

" يذكر أن فيليبي ميلو شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2010 و2014، وحقق معه كأس القارات عام 2009 وكوبا أمريكا عام 2019، كما سبق له مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2013 عندما كان لاعباً في أتلتيكو مينييرو، حيث خسر الفريق البرازيلي أمام الأهلي بنتيجة 1-0 في مباراة تحديد المركز الثالث. ويعتبر ميلو من اللاعبين المميزين الذين تركوا بصمة في الملاعب الأوروبية والعالمية، بفضل أدائه القوي في خط الوسط وقدرته على القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على حد سواء





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأهلي فيلبي ميلو منتخب البرازيل منتخب مصر كأس العالم 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »