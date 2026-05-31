فيلم 7 Dogs يتصدر شباك التذاكر بفارق كبير

أكدت الناقدة الفنية مي سكرية ، أن فيلم 7 Dogs استحوذ على نصيب كبير من إيرادات شباك التذاكر، موضحةً أن فيلم أسد عمل مميز من حيث العناصر الفنية والأداء التمثيلي، وأن الفنان محمد رمضان يقدم من خلاله أشياء مختلفة، كما أن العمل يضم العديد من العناصر المميزة، لكنه لم يحقق إيرادات كبيرة.

وأضافت أن عرض فيلم 7 Dogs أثر على فيلم أسد، مشيرةً إلى أن 7 Dogs كان يعرض في نحو 300 دار عرض، في حين تم رفع فيلم أسد من أغلب دور العرض، وهو ما انعكس سلبًا على إيراداته. وأوضحت أن فيلم 7 Dogs يعد من أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أن الجميع شاهد ما حدث في العرض الخاص للفيلم، وأن عددًا من النجوم الكبار كانوا حاضرين في هذا العرض.

ولفتت إلى أن العرض الخاص أقيم قبل طرح الفيلم للجمهور، على الرغم من أن العرض الخاص يفترض أن يكون بعد تقديم العمل، حتى تكون هناك تعليقات وآراء حول الفيلم بعد مشاهدته. وأشارت إلى أنها تطالب المسؤولين عن الأفلام بإتاحة الأعمال للنقاد والصحفيين لمشاهدتها قبل العرض الخاص بساعات، حتى يتمكن كل منهم، وفقًا لتخصصه، من توجيه الأسئلة المناسبة المتعلقة بالعمل، بدلًا من الأسئلة التقليدية.

وتابعت أن فيلم 7 Dogs يتميز بعناصر إبهار ومعارك ضخمة، وأنه تم إنفاق أموال طائلة عليه، كما يشارك فيه عدد من النجوم العالميين، مؤكدةً أن لكل شخص شارك في العمل دورًا مهمًا أسهم في نجاحه وأضاف إليه





