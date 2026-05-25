فيلم PASSENGER الرعب يقتحم دور العرض المصرية في 21 مايو

إطلاق فيلم PASSENGER من Paramount Pictures في صالات السينما المصرية في 21 مايو، مع سرد جديد لفكرة "الطريق المسكون" وإخراج أندريه أوفريدال، يضم طاقماً نجوماً مثل جاكوب سكيبيو وميليسا ليو وجوزيف لوبيز.

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال أحد أبرز إصدارات رعب العام، حيث سيُطرح الفيلم المرتقب PASSENGER من شركة Paramount Pictures في صالات السينما ابتداءً من 21 مايو.

سيقوم بتوزيع الفيلم في المملكة العربية السعودية والشمال الإفريقي شركة Four Star Films، التي تعد الموزّع الرسمي للعنوان في المنطقة. يُقدِّم PASSENGER رؤية جديدة ومُرعبة لفكرة "الطريق المسكون"، حيث يتم دمج عناصر التشويق النفسي مع توترٍ بصريٍّ يضع المشاهد في قلب الحدث منذ اللحظات الأولى. يبعث الفيلم على قلقٍ دائم لدى الجمهور، إذ لا يُعطي أي فرصة للراحة أو التفاؤل، فكل مشهد يكشف عن طبقة جديدة من الرعب المتصاعد.

الفيلم من إخراج المخرج النرويجي أندريه أوفريدال، الذي عُرف بأعماله المتميزة مثل THE AUTOPSY OF JANE DOE وSCARY STORIES TO TELL IN THE DARK، ويُعد PASSENGER إضافة قوية إلى مسيرته الإبداعية. تدور القصة حول زوجين شابين يُصادفان حادثاً مروعاً على طريق سريع مهجور، يظنان أنهما مجرد شهود عابرين لتلك الفاجعة، إلا أن الحقيقة تُظهر أنهما محاصرين من قِبل قوة شيطانية تُدعى "الراكب" (Passenger).

لا يترك الراكب أي مجال للنجاة، بل يتسلل إلى داخل عربة شاحنة متنقلة يتحول مشهدها إلى كابوس لا يُمحى من الذاكرة. يَتَصاعد التوتر عندما يكتشف الزوجان أن الراكب ليس مجرد حضور غير مرئي، بل كيانٍ ذكيٍ يملك القدرة على التحكم بالأحداث وتحويل كل لحظة إلى اختبارٍ مرعبٍ للقدرة على البقاء. يشارك في المشروع مجموعة من النجوم الذين يضيفون عمقاً وإثارة إلى السرد.

يبرز في طليعة البطلة جاكوب سكيبيو، المعروف بدوره في BAD BOYS: RIDE OR DIE، وهو يجسد الشاب الشجاع الذي يسعى لإنقاذ زوجته من قبضة الظلام. إلى جانبه، تُظهر الممثلة اللو لوبيل جانبها القوي والغامض في دور المرأة التي تحاول كسر حلقة الرعب المتصلة بالراكب. ويُضيف إلى التشكيلة المتألقة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميليسا ليو، التي تُبرز تجربتها الواسعة في أفلام مثل FROZEN RIVER وPRISONERS وTHE FIGHTER، وتُضيف لمسةً من التجربة الدرامية إلى المشاهد العنيفة.

كما يشارك جوزيف لوبيز بدور "الشيطان الصامت"، الذي يُمثل قلب الفيلم المظلم ويجسد شخصيةً لا تقهر بقبضةٍ من الظلام، ما يعزز التوتر ويقود الجمهور إلى حدود الصدمة. من ناحٍ الإنتاج، يُقود المشروع كل من والتر هامادا وغاري دوبرمان، اللذين يُعتبران من أهم الأسماء التي ساهَمت في تشكيل ملامح أفلام الرعب الحديثة. يرافقهما كُتاب السيناريو زاكاري دونوهيو، الذي سبق أن أبدع في أعمال مثل THE DEN، وT. W. Burgess الذي اشتهر بكتاباته في قصص الرعب الخارقة مثل MALEVOLENTS وسلسلة EARLY HAUNTS.

يجمع الفيلم بين أساليب السرد التقليدي وتقنيات الإخراج المتطورة، لتقدم تجربة بصرية وصوتية لا تُنسى، وتضع المشاهد في مواجهة مع مخاوفٍ داخلية لا يمكن الهروب منها. إلى جانب جودة الإنتاج، يسلط PASSENGER الضوء على موضوعاتٍ اجتماعية عميقة كالسفر، العزلة، والخوف من المجهول. تُظهر القصة كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تتحول إلى أدوات للشر حين تُستغل من قِبل قوى لا يمكن إدراكها. يعبّر الفيلم عن صراع الإنسان مع ذاته عندما تُختبر حدود الإيمان والشجاعة.

يُتوقع أن يحقق الفيلم إقبالاً كبيراً في صالات السينما، خصوصاً بين محبي أفلام الرعب الذين يبحثون عن تجاربٍ تتجاوز الرعب السطحي إلى ما هو أكثر تشويقاً وتفكيراً، مع وعدٍ بأن تكون تجربة مشاهدة لا تُنسى.





