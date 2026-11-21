فيلم حدوتة لأحمد حلمي يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 90 مليون جنيه و557 ألف تذكرة منذ بدء عرضه، وسط إقبال جماهيري واسع.

حقق فيلم "حدوتة" الذي يقوم ببطولته النجم أحمد حلمي ، انجازات استثنائية في شباك التذاكر خلال الأسبوع الماضي، محققاً إيرادات قياسية. وقد تربع العمل الفني على قمة قائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات، وذلك بعد أن استحوذ على نسبة كبيرة من حجم المشاهدة في دور العرض السينمائية. وقد سجل الفيلم أرقاماً قياسية في تعاملات يوم الجمعة الموافق العشرين من شهر نوفمبر لعام 2026.

وفي التفاصيل الدقيقة للإيرادات المالية، بلغت العوائد التي حصدها فيلم "حدوتة" خلال ذلك اليوم الواحد ما يقارب 14 مليوناً و41 ألفاً و841 جنيهاً مصرياً. وتم تحقيق هذا الرقم الضخم من خلال بيع 91 ألفاً و73 تذكرة في مختلف الصالات السينمائية المنتشرة بالدولة. ويعكس هذا الرقم الحجم الهائل للجمهور الذي يتابع الفيلم بشكل مكثف خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، مما يعزز مكانته كأكبر ضرائب في الموسم السينمائي الحالي.

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تفاصيل الإيرادات والأرقام القياسية للفيلم

بإجمالي تراكمي يتجاوز 90 مليون جنيه، ارتفع رصيد إيرادات فيلم "حدوتة" منذ انطلاق عرضه الرسمي في الثاني عشر من شهر نوفمبر لعام 2026. وقد وصل مجموع الأرباح المالية المكتسبة إلى 90 مليونا و97 ألفاً و516 جنيهاً مصرياً بشكل دقيق. ويعتبر هذا الرقم مؤشراً واضحاً على النجاح الكبير الذي حققه المنتجين وطاقم العمل الفني في جذب شريحة واسعة من الجمهور المستهدف.

إلى جانب الأرقام المالية، سجل العمل الفني رقماً قياسياً في عدد التذاكر المباعة، حيث وصلت الكمية الإجمالية إلى 557 ألفاً و320 تذكرة. وبفضل هذا الزخم الجماهيري، يقترب فيلم "حدوتة" بقوة من كسر حاجز الـ100 مليون جنيه كمرحلة فاصلة في تاريخ السينما المحلية. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الحاجز خلال الأيام القليلة القادمة بفضل الإقبال المتواصل على الحضور إلى دور العرض.

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عودة أحمد حلمي وإثارة الحماس الجماهيري

يمثل فيلم "حدوتة" عودة كبيرة للنجم أحمد حلمي إلى شاشات السينما والبطولة المطلقة بعد غياب دام أربع سنوات. وكان آخر عمل شارك به النجم أحمد حلمي في دور البطولة هو فيلم "واحد تاني" والذي تم تقديمه في عام 2022. وقد انعكس هذا الفارق الزمني بشكل واضح جداً على الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العمل الفني منذ طرحه لأول مرة في دور العرض.

وتتوسع شعبية الفيلم لتشمل أسواقاً عالمية متعددة، حيث تم عرضه في عدد من الدول في قارات مختلفة. فقد تم تقديم الفيلم في أسواق أمريكا وأوروبا وأستراليا، مما يعكس جاذبية القصة والتمثيل للجمهور العربي والأجنبي على حد سواء. ويعتبر هذا التوسع الجغرافي إضافة قوية للملف الفني للفيلم، ويعزز من فرصه في تحقيق أرقام قياسية مستمرة.

القصة والبطولة وتفاصيل العمل الفني

تدور أحداث فيلم "حدوتة" في إطار يجمع بعناية بين الكوميديا والتشويق والدراما النفسية، لتكوين تجربة سينمائية متكاملة. ويقوم العمل برسم قصة شخصية "حدوتة"، وهو شاب بلطجي في الأربعينيات من عمره يجد نفسه في مأزق غير متوقع. وبعدما يفقد الذاكرة تماماً، ينسى المكان الذي أخفى فيه شاهداً قام باختطافه، مما يخلق حالة من التوتر والحيرة. في خطوة للنجاة واستعادة ما فُقِد، يضطر بطل القصة للاستعانة بأخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، والتي تجسدها الممثلة أمينة خليل. تقود الأحداث بطل الفيلم إلى مواجهة ماضيه وأعدائه وسط سلسلة من المفارقات الكوميدية التي تضيف بعداً آخر للقصة. ويشارك في البطولة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم ماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد ومحمد عبد العظيم وشيرين.

يأتي هذا العمل الفني بإنتاج أحمد بدوي، وتأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف. كما شهد الفيلم ظهوراً خاصاً لعدد من ضيوف الشرف من أمثال محمد ممدوح ومراد مكرم ومدحت تيخة. كما شارك النجم الجزائري الشاب خالد في دور مميز within العمل، مما أضفى تنوعاً ثقافياً وفنياً على القصة. ويعكس هذا الترابط بين الكوادر الفنية جودة الإنتاج واهتمام المنتجين بتقديم عمل يستحق المشاهدة.