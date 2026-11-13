فيلم البرّانية لأشجان الهمص يُعرض في مهرجان القاهرة السينمائي

عرض فيلم البرّانية في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ47، ويروي قصة أسرة ريفية تواجه خلافات بعد طرح أرض العائلة للبيع ضمن إنتاج مشترك.

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ47 عرض فيلم "البرّانية"، للمخرجة أشجان الهمص ، بحضور بطلة الفيلم ريم عامر ، والمنتجين فرانك هوفه و قسمت السيد ، إلى جانب عدد من الممثلين وأفراد فريق العمل. وحضر العرض أيضا أفراد من العائلة الحقيقية التي استلهم الفيلم أحداثه منها، ويشارك بعض أفرادها في التمثيل إلى جانب ممثلين محترفين وآخرين غير محترفين.

يدور الفيلم حول امرأة حامل تدعى أمل، تعيش مع عائلتها في قرية خارج القاهرة. وتتغير تفاصيل حياتهم اليومية بعد طرح بيع أرض العائلة، فتتصاعد النقاشات والخلافات بينهم، بالتزامن مع وصول ابنة عمها رانيا من القاهرة، حاملة معها صورة مختلفة عن حياة المدينة والاستقلال.

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كواليس اختيار الريف المصري لتصوير فيلم البرّانية

كشفت المخرجة أشجان الهمص أن زيارتها الأولى إلى مصر كانت لمنطقة البرّانية، وهي المنطقة التي حملت اسمها الفيلم. ولفت انتباهها طبيعة الحياة في القرية، وروح التعاون بين الأهالي، إضافة إلى الروابط القوية التي تجمع أفراد العائلة الواحدة.

وأوضحت الهمص، عقب عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، أنها انبهرت بفكرة العائلة في البرّانية وبما تتضمنه من علاقات وتفاصيل يومية. وهذا ما دفعها إلى اختيار المكان ليكون خلفية لأحداث العمل، الذي يرصد طبيعة الحياة داخل إحدى العائلات الريفية والتغيرات التي تواجهها مع طرح بيع أرضها.

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أمل ورانيا وحكاية الأسرة الريفية في الفيلم

تجسد الفنانة ريم عامر شخصية أمل، وهي الشخصية الرئيسية في العمل. وأشارت المخرجة أشجان الهمص إلى أنها اختارتها لما تمتلكه من قدرة على تقديم صورة طبيعية للحياة في القرية، وهو ما يتطلبه نص يعتمد على الواقع اليومي.

حرصت أشجان الهمص على اختيار المشاركين في الفيلم بما يساعد على نقل ديناميكية العائلة بصورة طبيعية. واستفادت من العلاقات الحقيقية التي تجمع أفراد الأسرة، وهو ما منح الأداء قدرا من الألفة بين الشخصيات على الشاشة، بحسب ما ذكرته المخرجة خلال حديثها عن كواليس العمل.

الإنتاج المشترك وحضور فريق العمل في العرض

يعد فيلم البرّانية إنتاجا مشتركا بين مصر وهولندا وبلجيكا والسعودية، ويوقع الإنتاج كل من فرانك هوفه وقسمت السيد. ويعكس هذا التعدد في الجهات المنتجة حجم التعاون الدولي الذي قام عليه العمل، مع الحفاظ على طابعه المحلي المرتبط بالقرية المصرية.

وجمع عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي بين صناع العمل وأفراد الأسرة الذين شاركوا فيه، في حضور يعكس ارتباط الفيلم بالبيئة والشخصيات التي استوحى منها أحداثه. ويعد هذا الحضور دليلا على أن العمل خرج من تفاصيل حياة حقيقية قبل أن يصل إلى الجمهور في القاعة السينمائية.