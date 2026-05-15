فيلم "أسد" والمنافسات الحامية بين الأفلام في المركزين الثاني والثالث

يواصل فيلم "أسد" لليوم الثاني على التوالي صدارة شباك التذاكر في مصر، محققا اليوم الثاني ما مجموعه 7 ملايين و30 ألف جنيه، بما يوازي 45 ألف تذكرة. كما حصد الفيلم المركز الثاني بفارق كبير عن فيلم "الكلام على إيه" محققا 3 ملايين و5 آلاف جنيه، والسبب الحربي هو الاحتكاك الشديد في المنافسات على التذاكر، bevorالاقتراصوسطفلم"الكلام على إيه”. وحقق فيلم "برشامة" أمس 648 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 8 أسابيع عرض إلى 207 ملايين و591 ألف جنيه. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة لطلاب نظام المنازل، حيث تسود حالة من الفوضى بسبب محاولات الغش، والتدخلات غير التقليدية من بعض أولياء الأمور، ما يؤدي إلى العديد من المواقف الطريفة.

تدور أحداث فيلم "أسد" في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يتناول قصة "أسد", العبد الذي يتمتع بشخصية متمردة وروح صلبة، في إطار درامي تاريخي يرصد رحلته بعد اندلاع قصة حب محرمة بينه وبين امرأة حرة، ما يشعل مواجهة مباشرة مع أسياده، ومع تصاعد الأحداث وسلبه أغلى ما يملك، يتحول الصمت إلى ثورة غضب، ليجند نفسه في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه أحد.

الفيلم من إخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، إيمان يوسف، ومصطفى شحاتة. تدور أحداث فيلم "الكلام على إيه" في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول حكاية أربعة أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى بعد الزواج، حيث يواجه كل زوجين تحديا مختلفا في ظل الظروف المحيطة بهم، ما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بصورة سيئ





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيلم سينما جدول توزيع التذاكر

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 445 حالة جديدة بكورونا.. و22 حالة وفاةعاجل .. الصحة تعلن تسجيل 445 حالة جديدة بكورونا.. و 22 حالة وفاة تحدي_الكمامة

Read more »

سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» | قناة صدى البلدسحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»

Read more »

٦٤٨ يوما..!٦٤٨ يوما..! | بقلم : عبدالمحسن سلامة

Read more »

سحب 2168 رخصة لعدم وجود الملصق إلكتروني.. وتحرير 591 مخالفة لقائدي الدراجات الناريةأعلنت وزارة الداخلية، سحب 2168 رخصة لعدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، وتحرير 591 مخالفة

Read more »

الداخلية: سحب 2467 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعةوزارة الداخلية تحرر 648 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

Read more »

جمارك مطار القاهرة تحرر 30 محضر تهرب جمركي خلال سبتمبر الماضي | صورitemprop=description content=حرر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي 30 محضر تهرب وضبط جمركي خلال شهر سبتمبر الماضي لبضائع متنوعة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والقوانين المختصة.

Read more »