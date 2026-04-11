فيلم سفاح التجمع يحافظ على موقعه في شباك التذاكر ويسجل إيرادات قياسية

يعود فيلم سفاح التجمع بقوة إلى دور العرض، محققًا المركز الثالث في شباك التذاكر بإيرادات مرتفعة بعد استئناف عرضه، ويسلط الضوء على قصة شاب يعاني من اضطرابات نفسية ويشارك فيه أحمد الفيشاوي وصابرين.

عاد فيلم سفاح التجمع ليتربع على قائمة اهتمامات الجمهور من جديد بعد استئناف عرضه في دور ال سينما ، محققًا عودة قوية بين ال أفلام المنافسة، حيث سجل إيرادات بلغت 804,713 جنيهًا مصريًا خلال يوم واحد، مما منحه المركز الثالث في شباك التذاكر. هذه العودة جاءت بعد رفع قرار إيقاف العرض الذي كان قد فُرض سابقًا بسبب احتوائه على مشاهد عنيفة. ال فيلم يندرج ضمن فئة الأعمال النفسية المشوقة التي تجذب الانتباه، حيث يتعمق في سبر أغوار شخصية شاب يعيش حياة منعزلة منذ طفولته، مما يؤدي إلى ظهور اضطرابات نفسية واضحة لديه.

تتفاقم هذه الاضطرابات مع مرور الوقت، فيبدأ الشاب في الانفصال التدريجي عن محيطه الاجتماعي، محاولًا فهم ذاته وإيجاد مكان له في العالم. خلال هذه الرحلة، تنشأ علاقة عاطفية مع فتاة تمثل بالنسبة له أملًا في التغيير، لكن هذه العلاقة تتحول بسرعة إلى نقطة تحول تكشف عن جوانب مظلمة في شخصيته. \تتصاعد الأحداث الدرامية بشكل متوتر، حيث ينغمس البطل في سلسلة من التحولات النفسية الحادة التي تدفعه إلى ارتكاب جرائم متتالية تستهدف النساء. يقدم الفيلم معالجة درامية تسلط الضوء على الصراعات الداخلية والتشوهات النفسية التي قد تدفع بالإنسان نحو مسارات خطيرة. يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، بما في ذلك أحمد الفيشاوي وصابرين، بالإضافة إلى انتصار، ونور محمود، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وآية سليم، وجيسيكا حسام الدين. الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، بينما قام محمد صلاح العزب بكتابة القصة والإخراج. لاقى الفيلم اهتمامًا واسعًا من الجمهور والنقاد على حد سواء، وذلك بفضل الأجواء المشحونة بالتوتر والطبيعة الجريئة التي تميزه. الإقبال الكبير على الفيلم يعكس اهتمام الجمهور بالأعمال التي تتناول قضايا نفسية معقدة بأسلوب درامي مشوق ومثير للتفكير. الفيلم لا يكتفي بعرض الجرائم، بل يتعمق في الأسباب النفسية التي تدفع الشخصيات إلى ارتكابها، مما يجعله أكثر جاذبية وتأثيرًا على المشاهدين. كما يفتح الفيلم الباب أمام النقاش حول الصحة النفسية والعنف في المجتمع، مما يجعله أكثر من مجرد عمل ترفيهي.\من الجدير بالذكر أن فيلم سفاح التجمع حقق إيرادات إجمالية تقدر بـ 11 مليون جنيه مصري في دور العرض، وهو ما يؤكد على نجاحه التجاري بالإضافة إلى قيمته الفنية. كما تجدر الإشارة إلى أن إيرادات أفلام عيد الفطر تجاوزت 2.4 مليون جنيه في ليلة واحدة، مما يعكس انتعاشًا في صناعة السينما المصرية. يضاف إلى ذلك، أن إيرادات فيلم سفاح التجمع في دور السينما تجاوزت 318 ألف جنيه مصري. هذه الأرقام تعكس قوة الفيلم وجاذبيته للجمهور، وتؤكد على قدرته على المنافسة في شباك التذاكر. الفيلم استطاع أن يحافظ على موقعه في قائمة الإيرادات على الرغم من المنافسة الشديدة من الأفلام الأخرى المعروضة في دور السينما. النجاح الذي حققه الفيلم يمثل إضافة قيمة للسينما المصرية، ويشجع على تقديم المزيد من الأعمال التي تتناول قضايا اجتماعية ونفسية هامة





