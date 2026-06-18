فيلم «صقر وكناريا» يثير حالة من الترقب من الجمهور بعد طرح البرومو على مواقع التواصل الاجتماعي

يشارك الفيلم في بطولة شيكو، ومحمد إمام، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، وأحمد الأزعر، ووائل عوني، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني، والفنان اللبناني باسم مغنية. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 26 يونيو المقبل، ليخوض المنافسة ضمن موسم إيرادات الأفلام.

مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرحه مؤخرًا عبر مختلف المنصات الرقمية، استعدادًا لعرض الفيلم في دور السينما يوم 26 يونيو المقبل، وسط حالة من الترقب من جانب الجمهور ومحبي العمل.

بـ إطلالة مختلفة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث حظي اللوك الجديد بإشادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في زيادة حماس الجمهور لمتابعة الفيلم فور طرحه. عن سعادته بردود الأفعال التي صاحبت ظهور البرومو، مؤكدًا أن شخصية الفيلم تعد من أحب الأدوار التي قدمها خلال مشواره الفني، كما أبدى سعادته الكبيرة بخوض هذه التجربة الفنية الجديدة.

ويشارك في بطولة فيلم «صقر وكناريا» كل من شيكو، ومحمد إمام، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، وأحمد الأزعر، ووائل عوني، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني، والفنان اللبناني باسم مغنية. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 26 يونيو المقبل، ليخوض المنافسة ضمن موسم إيرادات الأفلام.

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فيلم صقر وكناريا إطلالة جديدة حالة من الترقب من الجمهور إشادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحب الأدوار التي قدمها خلال مشواره الفني تجربة فنية جديدة

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