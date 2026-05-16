فيلم "إيجى بست" يحقق أرباحًا قياسية في شباك تذاكر السينما المصرية

فيلم "إيجى بست" حقق نجاحًا كبيرًا في شباك تذاكر السينما المصرية، حيث حقق إيرادات قياسية خلال 58 ليلة عرض، محققًا 52 مليونًا و857 ألف جنيه مقابل بيع 412.1 ألف تذكرة فقط. الفيلم من بطولة أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، والعمل من إخراج مروان عبدالمنعم وتأليف أحمد حسني.

واصل فيلم "إيجى بست" حضوره في شباك تذاكر ال سينما المصرية، بعدما احتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية أمس الجمعة، محققًا 27.2 ألف جنيه، مقابل بيع 196 تذكرة فقط.

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم "إيجى بست" إلى 52 مليونًا و857 ألف جنيه، بعدما باع نحو 412.1 ألف تذكرة خلال 58 ليلة عرض بدور السينما المصرية. ويشارك في بطولة فيلم "إيجى بست" كل من أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، والعمل من إخراج مروان عبدالمنعم وتأليف أحمد حسني.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مستوحى من وقائع حقيقية، حيث يروي قصة تأسيس منصة "إيجى بست" الشهيرة، التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها على حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي. وتبدأ الأحداث داخل إحدى حارات منطقة المرج بالقاهرة، حين يقرر صديقان تحويل شغفهما بالسينما إلى مشروع رقمي ضخم، لينجحا في بناء إمبراطورية قرصنة إلكترونية تتجاوز كل التوقعات.

"كتبتلها نص بيتي وزواجي غير موثق".. محمود حجازي يفجر مفاجآت صادمة عن أزمة طليقتهوزيرة الثقافة تكلف خالد جلال بوضع تصور فني لحفل تأبين هاني شاكر فيلم "أسد" يتصدر شباك التذاكر بأكثر من 6 مليون جنيه.. أم





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيلم \إيجى بست\ نجاح كبير إيرادات قياسية 52 مليونًا و857 ألف جنيه 412.1 ألف تذكرة 58 ليلة عرض أحمد مالك سلمى أبو ضيف مروان بابلو مروان عبدالمنعم أحمد حسني

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الإحصاء : 412.1 مليون دولار صادرات مصر لتركيا في نوفمبر 2022الإحصاء : 412.1 مليون دولار صادرات مصر لـ تركيا في نوفمبر 2022 بوابة_أخبار_اليوم

Read more »

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 857 ألفا و648 مواطنا بالمعهد القومي للسكرأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 857 ألفا و648 مواطنا.

Read more »

«الإصلاح والنهضة»: الفائض الأولي بالموازنة مؤشر إيجابي يعكس نجاح الاقتصادأشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنه وزير المالية اليوم، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 857 مليار جنيه

Read more »

أستاذ علوم سياسية: تحقيق فائض أولي بالموازنة غير مسبوق ويعكس التقدمأشاد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بالفائض الأولي البالغ 857 مليار جنيه الذي حققته الموازنة مقارنة بالفائض السابق، المقدر بـ164 مليار جنيه فقط

Read more »

فيلم أهل الكهف يقترب من 5 ألاف في آخر ليلةفيلم أهل الكهف ، بطولة النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، محمد فراج، حصد أمس الإثنين 4 ألاف و 857 جنيها في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

Read more »

كييف تعلن إسقاط 52 طائرة مسيرة روسية خلال الليلأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 52 من أصل 58 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على

Read more »