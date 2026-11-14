فيلم برلين في مهرجان القاهرة السينمائي: يسرا اللوزي ومنة شلبي يعيدان الكرة

يسرا اللوزي تكشف كواليس بطولة فيلم برلين مع منة شلبي في الدورة ال47 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث تجتمع النجومتان بعد غياب 15 عاماً.

أطلق الممثلتين يسرا اللوزي و منة شلبي شرارة الاهتمام الإعلامي السينمائي في مصر والعالم العربي، من خلال عودتهما للتمثيل على الشاشة الكبيرة في آن واحد، وذلك بعد انقضاء فترة انقطاع طويلة استمرت لخمسة عشر عاماً. وقد تمت هذه العودة الفنية المميزة ضمن إطار الدورة السابعة والأربعين للمهرجان الدولي للسينما في القاهرة، حيث حظي فيلم "برلين" بعرضه العالمي الأول، مما أثار فضول الجمهور الناقدين على حد سواء. جاء هذا الحدث السينمائي الهام ليؤكد استمرار حيوية الفن المصري وقدرته على جذب المواهب الكبيرة وتوحيدها تحت راية واحدة تعكس عراقة السينما المصرية.

كواليس تصوير فيلم برلين وتأجيل الإنتاج

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، خلال جلسة حوارية رسمية أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، عن التفاصيل الدقيقة وراء تأخير بدء عمليات التصوير لفيلم "برلين" لفترة طويلة، حيث أشارت إلى أن الفريق الانتاجي كان يتوق لبدء العمل في أواخر فصل الصيف لتجنب برد العاصمة الألمانية القارس. وأوضحت يسرا اللوزي أنها انتظرت انطلاق التصوير بفارغ الصبر لمدة عام كامل، نظراً لضيق الوقت المتاح مما دفع الفريق الفني لاتخاذ قرار تأجيل العمل حتى الانتهاء من جميع الاستعدادات الضرورية والدقيقة.

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وعن تجربة تأدية دورها، ذكرت يسرا اللوزي أنها شعرت بقلق شديد من ضرورة إتقان اللهجة السورية لشخصيتها في الفيلم، مؤكدة أن هذا القلق مستمر حتى اللحظة. إلا أن المخرج أحمد عبد الله السيد سعى جاهداً لتقديم كل التحضيرات المطلوبة واللازمة لمساعدتها على ضبط اللهجة بشكل مثالي، مما جعلها تركز على تشدقها الشديد بقصة الفيلم التي أثارت اهتمامها العميق وجذبت انتباهها بشكل كبير.

عناصر القصة والشخصيات في برلين

يتسم فيلم "برلين" بطولته الفنية المميزة التي تصل مدته الإجمالية إلى 94 دقيقة، وهو يمزج بين عدة عناصر درامية ونفسية تشمل الدراما العاطفة والجريمة والغموض والسريالية في آن واحد. تدور أحداث القصة خلال فترة زمنية محصورة جداً لا تتجاوز 24 ساعة فقط، وتتمحور حول ثلاث شخصيات عربية مهاجرة تتشابك مصائرهم بطريقة معقدة ومذهلة. تقع أحداث القصة في العاصمة الألمانية برلين، حيث يحدث التباس كبير يخلط بين شخصية "ماي" وامرأة متوفاة، وهو ما يفتح آفاقاً غامضة للمشهد الفني.

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كما تطرح القصة جوانب أخرى من التشويق من خلال شخصية "هانا"، التي تقود عدسة كاميرتها لاكتشاف عوالم موازية غير مألوفة. وفي الوقت نفسه، يطارد الشخصية الأخرى "حسن" ألحانا غامضة ومجهولة المصدر، بحثاً عن الانتقام وردم جراح الماضي. يتناول العمل بعمق قضايا الوجود الإنسانية مثل الاغتراب النفسي، والبحث الجاد عن الهوية، والذكريات المفقودة، والانتماء إلى مكان ما، مما يجعله عملاً سينمائياً غنياً بالمفردات الدرامية.

عودة النجوم ودور المخرج أحمد عبد الله السيد

يُعد فيلم "برلين" عودة فنية بارزة ومميزة تجمع الثنائي الفني منة شلبي ويسرا اللوزي معا على الشاشة الكبيرة، بعد غياب دام 15 عاماً منذ آخر بطولة جمعت بينهما في فيلم "إذاعة حب" الذي صدر عام 2011. يمثل هذا العمل تحفة سينمائية خاصة تنظم تحت إشراف المبدع أحمد عبد الله السيد، الذي أثار ضجة كبيرة عند عرض الفيلم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وقد رفع الفيلم شعار "كامل العدد" قبل ساعات فقط من انطلاق عرضه الرسمي، وسط ترقب نقدي وجماهيري واسع النطاق.

ويضم الفيلم نخبة واسعة من النجوم والممثلين المتميزين بجانب منة شلبي ويسرا اللوزي، أبرزهم محمد حاتم، فارس الحلو، فدوى عابد، حيدر حلو، جهاد حسام الدين، ورائد ياسين. هذه التشكيلة المتنوعة من المواهب تساهم في إثراء الفيلم وتنويع مستويات الأداء الفني، مما يجعل تجربة المشاهدة غنية ومتعددة الأبعاد. يعكس هذا الاندماج بين الأسماء الكبيرة والأوجه الجديدة قوة الصنعة السينمائية في مصر وقدرتها على إنتاج أعمال ذات جودة عالية.

إبداع المواهب الشابة وورشات العمل

إلى جانب العرض السينمائي الرئيسي، يوفر المهرجان منصة متنوعة للإبداع الفني من خلال ورش عمل متخصصة تستهدف الشباب المبدع، مثل ورشة "Finding Your Film". تهدف هذه الورشة إلى فتح آفاق الإبداع أمام المواهب الشابة، ومساعدتهم على اكتشاف فيلمهم القادم من خلال التدريب العملي والإرشاد الفني. يساهم هذا الجانب التعليمي والإبداعي في توسيع قاعدة المواهب السينمائية وضمان استمرار تطور الصناعة السينمائية.

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تعمل هذه المبادرات على خلق بيئة صحية للنقاش الفني وتبادل الخبرات، مما يدعم تطور الممارسة السينمائية في المنطقة. يستمر المهرجان في تقديم محتوى متنوع يغطي جوانب متعددة من الفنون، مما يجعله وجهة رئيسية للمهتمين بالثقافة والسينما. يعكس هذا الاهتمام بالجيوب الجديدة طموح مهرجان القاهرة السينمائي في البقاء في الطليعة كواحد من أبرز المنصات الثقافية التي تحدد توجهات الفن المعاصر.