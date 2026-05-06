فيلم برشامة يحلق عالياً في سماء السينما المصرية ويتجاوز 185 مليون جنيه

تحقيق فيلم برشامة نجاحاً ساحقاً في شباك التذاكر المصري بتصدره قائمة الإيرادات، حيث يقدم رؤية كوميدية نقدية حول الغش في امتحانات الثانوية العامة وأزمات الطلاب.

يشهد الموسم السينمائي الحالي حالة من الانتعاش الملحوظ في دور العرض المصرية، حيث يواصل فيلم ' برشامة ' تحقيقه لنجاحات جماهيرية وتجارية غير مسبوقة، مؤكداً قدرته على جذب شريحة واسعة من الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركات التوزيع السينمائي، فقد نجح الفيلم في الحفاظ على صدارته لقائمة الإيرادات اليومية، حيث سجل في يوم واحد فقط أكثر من 953 ألف جنيه، وهو ما دفع بإجمالي إيراداته الإجمالية منذ بداية عرضه لتتخطى حاجز 185 مليون جنيه. هذا الرقم الضخم يعكس حالة من القبول الواسع للعمل، خاصة في ظل وجود منافسة شرسة مع مجموعة من الأفلام الأخرى التي تتنوع بين الدراما والأكشن والكوميديا، مما يثبت أن الرهان على الكوميديا الاجتماعية الرصينة التي تلامس واقع المواطن لا يزال هو الرهان الرابح في شباك التذاكر المصري.

وتتمحور قصة الفيلم في إطار ساخر وكوميدي حول قضية تؤرق كل بيت مصري وهي امتحانات الثانوية العامة، حيث يسلط الضوء على ظاهرة 'الغش' التي باتت منتشرة بشكل مقلق، ويركز بشكل خاص على معاناة طلاب نظام المنازل الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات مضاعفة. تتصاعد الأحداث بشكل درامي وكوميدي عندما تتحول لجان الامتحانات إلى ساحات من الفوضى العارمة، حيث يتم استخدام طرق مبتكرة وغير تقليدية للغش، مما يخلق مفارقات مضحكة ومؤلمة في آن واحد.

ولا يتوقف الفيلم عند حدود الطلاب، بل يمتد النقد ليشمل أولياء الأمور الذين يتدخلون بطرق غريبة وغير مألوفة لضمان نجاح أبنائهم، وهو ما يعكس الضغوط النفسية والاجتماعية التي يفرضها المجتمع على الطلاب لتحقيق درجات مرتفعة بغض النظر عن الوسيلة، مما يجعل العمل ليس مجرد فيلم للضحك، بل صرخة نقدية اجتماعية مغلفة بالكوميديا. أما على صعيد الأداء الفني، فقد شكل الفنان هشام ماجد حالة من التناغم الكبير مع طاقم العمل، حيث نجح في تقديم شخصية تعبر عن التخبط والبحث عن مخرج من أزمات الدراسة.

وقد ساهم وجود نخبة من النجوم في إثراء العمل، منهم ريهام عبد الغفور التي أضافت لمسة من التوازن الدرامي، وباسم سمرة ومصطفى غريب وحاتم صلاح الذين قدموا أدواراً كوميدية لافتة تميزت بالعفوية والقدرة على إضحاك الجمهور من القلب. كما برز حضور الفنانات فاتن سعيد وعارفة عبد الرسول وفدوى عابد، بالإضافة إلى الفنان القدير كمال أبورية، مما خلق لوحة فنية متكاملة من الشخصيات التي تمثل شرائح مختلفة من المجتمع المصري.

وقد جاء هذا النجاح ثمرة تعاون إبداعي بين فريق التأليف الذي ضم أحمد الزغبي وشيرين دياب وخالد دياب، وتحت رؤية إخراجية متميزة للمخرج خالد دياب الذي استطاع توظيف الإيقاع السريع للمواقف الكوميدية مع الحفاظ على الرسالة الأساسية للفيلم. إن نجاح فيلم 'برشامة' بهذا الشكل الساحق يشير إلى تحول في ذائقة الجمهور الذي بات يبحث عن الكوميديا التي تحمل مضموناً واقعياً، حيث استطاع الفيلم أن يلامس جرحاً غائراً في المنظومة التعليمية من خلال السخرية.

إن تناول قضية الغش والضغوط المدرسية يجعل المشاهد يشعر بأن الفيلم يتحدث عن قصصه الشخصية أو قصص من حوله، وهو السر الحقيقي وراء تدفق الجماهير إلى السينمات. ومع استمرار هذا الزخم، يتوقع النقاد أن يواصل الفيلم تحطيم الأرقام القياسية في الأيام القادمة، ليصبح واحداً من أهم العلامات الفارقة في سينما الكوميديا الاجتماعية لهذا العام، مؤكداً أن الفن عندما يتحد مع الواقع بذكاء وبساطة يستطيع الوصول إلى قلوب وعقول الملايين، ويحول المأساة اليومية إلى مادة للضحك والتفكير في آن واحد، مما يفتح الباب أمام المزيد من الأعمال التي تناقش قضايا التعليم والشباب بأسلوب غير تقليدي





