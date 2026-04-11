فيلم برشامة يتصدر شباك التذاكر في السينما المصرية محققًا إيرادات قياسية

واصل فيلم برشامة تصدره لقائمة إيرادات شباك التذاكر في السينما المصرية، محققًا قفزة كبيرة في الإيرادات، بينما شهدت الساحة الفنية والسياسية تطورات مختلفة.

واصل فيلم برشامة تصدره لقائمة إيرادات شباك التذاكر في ال سينما ال مصر ية، في يوم الجمعة 10 أبريل 2026، محققًا قفزة ملحوظة في ال إيرادات اليومية، مما يؤكد على تفوقه الواضح على ال أفلام الأخرى المعروضة، وذلك وفقًا لبيانات موقع Film Yard.

الفيلم حقق إيرادات ضخمة بلغت 4,752,760 جنيهًا مصريًا في يوم واحد فقط، وذلك من خلال بيع 29,617 تذكرة، مما يعكس النجاح الجماهيري المستمر للفيلم، وساهم في رفع إجمالي إيراداته إلى رقم قياسي وصل إلى 139,902,512 جنيهًا مصريًا، وذلك بعدد حضور تجاوز 904,049 تذكرة منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية. هذه الأرقام تعكس الإقبال الكبير على الفيلم وتأثيره الإيجابي على جمهور السينما المصرية. النجاح المستمر لبرشامة يعزز مكانته كواحد من أبرز الأعمال السينمائية في الفترة الحالية، ويعكس جودة القصة والإخراج والأداء التمثيلي الذي نال إعجاب الجماهير. الفيلم يواصل جذب أعداد كبيرة من المشاهدين، مما يشير إلى استمراره في تحقيق المزيد من النجاحات في الأيام القادمة. \في المركز الثاني، جاء فيلم إيجي بست بإيرادات يومية بلغت 884,035 جنيهًا مصريًا، محققًا بيع 5,624 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته إلى 35,975,945 جنيهًا مصريًا. بينما احتل فيلم سفاح التجمع المركز الثالث، مسجلًا إيرادات يومية بلغت 810,374 جنيهًا مصريًا، وذلك بعد بيع 4,900 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته إلى 13,083,986 جنيهًا مصريًا. هذه المنافسة الشديدة بين الأفلام الثلاثة تعكس حيوية المشهد السينمائي المصري وتنوع الأعمال المعروضة. فيلم برشامة يدور في إطار كوميدي ساخر، يتناول أحداثًا مثيرة تحدث داخل لجنة امتحان اللغة العربية في مرحلة الثانوية العامة، حيث تتشابك مصائر الطلاب وأولياء الأمور في مواقف مليئة بالفوضى والضحك، بالإضافة إلى محاولاتهم الطريفة للغش الجماعي، مع تقديم الأهالي الدعم لأبنائهم بطرق غير تقليدية ومبتكرة. القصة تقدم رؤية فكاهية لضغوطات الامتحانات والتحديات التي يواجهها الطلاب وأولياء الأمور في هذه المرحلة الحاسمة من التعليم. الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف والحوار الذكي، ويقدم شخصيات متنوعة ومميزة تجذب انتباه الجمهور. \في سياق آخر، شهدت الساحة الفنية بعض التطورات، حيث هاجم حلمي عبد الباقي الفنان مصطفى كامل، معربًا عن تعرضه للظلم والقهر. بينما قام نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بتوضيح حقيقة الأزمة التي تعرضت لها المستشفى، معربًا عن شكره لوزارة الصحة على دعمها. بالإضافة إلى ذلك، روى تامر شلتوت موقفًا إنسانيًا مؤثرًا لطفلتين مريضتين بضمور العضلات، وذلك عبر مقطع فيديو مؤثر. شلتوت أيضًا تحدث عن تجربته الشخصية، حيث كشف عن دخوله المستشفى وتعرضه لحالة خطرة بسبب حشرة غريبة، كما أشار إلى تركه لكلية الطب بعد ستة أشهر، مما تسبب في قطيعة بينه وبين والده لمدة عامين. في سياق آخر، هناك تقارير تشير إلى اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم. وعلى صعيد الاقتصاد، تم الإعلان عن أسعار الذهب اليوم السبت 11 أبريل 2026 بعد الارتفاع الأخير. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على لعبة 'ونس' وكيف يمكنها أن تعيد سحر قعدات زمان إلى منازلنا. في أخبار أخرى، بحث رئيس الوزراء مع شركة صينية إمكانية إنشاء مصنع للألومنيوم باستثمارات تقدر بـ 2 مليار دولار، مما يعكس الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية





