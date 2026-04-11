فيلم 'إشعار بالموت' يتذيل شباك التذاكر رغم مشاركة نجوم كبار

يعاني فيلم 'إشعار بالموت' من ضعف كبير في الإيرادات بعد طرحه في دور العرض، حيث حقق 120 ألف جنيه فقط في ثلاثة أيام، مما يضعه في المركز الأخير. الفيلم من بطولة عمرو عبد الجليل وآخرين، ويدور حول تهديدات بالقتل تتحول إلى جرائم غامضة.

شهد فيلم إشعار بالموت انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض ال سينما ئية قبل ثلاثة أيام فقط، في ظل منافسة سينما ئية قوية تشهدها الساحة حاليًا. وقد حقق ال فيلم إجمالي 120 ألفًا و521 جنيهًا مصريًا على مدار ثلاثة أيام عرض، وذلك مقابل بيع 918 تذكرة فقط. هذا الأداء الضعيف وضع ال فيلم في المركز الخامس والأخير في ترتيب ال إيرادات ، مما يعكس تحديات كبيرة يواجهها ال فيلم في جذب الجمهور.

يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم، بما في ذلك عمرو عبد الجليل وهاجر الشرنوبي ويارا عزمي وبهاء الخطيب وعزوز عادل ومحسن منصور وأيمن الشيوي ويحيى أحمد، مما يشير إلى جهد كبير تم بذله في إنتاج العمل. القصة التي تدور حولها أحداث الفيلم تتناول مجموعة من الأشخاص الذين يتلقون تهديدات بالقتل من شخص مجهول يعاني من اضطرابات عقلية. تتصاعد الأحداث بسرعة لتتحول التهديدات إلى جرائم حقيقية مدفوعة بالانتقام. يتولى ضابط شرطة التحقيق في هذه الجرائم لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مما يضيف عنصر التشويق والإثارة إلى الفيلم. هذا النوع من القصص، الذي يجمع بين الغموض والجريمة والإثارة النفسية، غالبًا ما يجذب جمهورًا واسعًا، لكن يبدو أن الفيلم لم يتمكن بعد من تحقيق النجاح المتوقع في شباك التذاكر.\من الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض في الإيرادات يأتي في سياق منافسة شرسة تشهدها السينما المصرية، حيث تتنافس عدة أفلام على جذب الجمهور.





