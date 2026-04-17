فينيسيا على حافة الغرق: هل الحل الوحيد هو الرحيل؟

تتزايد المخاوف بشأن مستقبل مدينة فينيسيا الإيطالية مع ارتفاع مستوى سطح البحر، وتدرس الدراسات العلمية سيناريوهات مختلفة تتراوح بين بناء سدود ضخمة واحتمال نقل المدينة بالكامل، فيما يؤكد الخبراء على صعوبة إيجاد حل مثالي يوازن بين الحماية والحفاظ على التراث.

تواجه مدينة فينيسيا الإيطالية، درة التراث العالمي، شبحًا حقيقيًا يهدد وجودها بسبب الارتفاع المستمر والمتسارع لمستوى سطح البحر. التحذيرات العلمية تتزايد، وتشير إلى أن التدابير الحالية، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية لضمان بقاء المدينة على المدى الطويل. هذا الوضع يفتح الباب أمام سيناريو مستقبلي لم يسبق له مثيل، وهو إمكانية نقل المدينة بأكملها إلى موقع آخر، وهو خيار مدمر ولكنه قد يصبح ضرورة ملحة لحماية تراث إنساني لا يقدر بثمن.

تؤكد دراسة حديثة، تم نشرها في مجلة 'ساينتفك ريبورتس' المرموقة، والتي اعتمدت على بيانات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، على حقيقة مقلقة: فينيسيا تشهد تزايدًا ملحوظًا في معدلات الفيضانات خلال الـ 150 عامًا الماضية. هذا التفاقم، الذي تفاقم بفعل التغيرات المناخية المستمرة، يضع ضغطًا هائلاً على بنيتها التحتية وتاريخها العريق.

لقد شهدت المدينة في السنوات الأخيرة موجات من الأحداث المناخية القاسية التي تركت بصماتها. لعل أبرز هذه الأحداث كان فيضانات عام 2019، التي لم تسفر عن خسائر بشرية فحسب، بل تسببت أيضًا في أضرار اقتصادية تقدر بمئات الملايين من اليورو. وقد طالت هذه الأضرار معالم بارزة لا تقدر بثمن، مثل كاتدرائية القديس مرقس الشهيرة، التي لا تزال، رغم كل إجراءات الحماية المطبقة، عرضة لخطر المد البحري المتزايد.

في مواجهة هذا التهديد الوجودي، تطرح الدراسة ثلاثة سيناريوهات رئيسية للتكيف، كل منها يحمل تحدياته وتكاليفه الباهظة. السيناريو الأول يتضمن إنشاء سدود وحواجز مائية فعالة، وهي خطة ضرورية في حال ارتفع مستوى سطح البحر بأكثر من نصف متر بحلول عام 2100. لكن تكلفة هذه المشاريع قد تصل إلى 4.5 مليار يورو، مما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على عاتق الحكومة الإيطالية والمجتمع الدولي.

أما الخيار الثاني، والذي يمثل طموحًا هندسيًا أكبر، فيتمثل في بناء ما يُعرف بـ 'سد فائق' قادر على إغلاق البحيرة التي تحتضن المدينة. هذا المشروع الضخم، الذي قد تتجاوز تكلفته 30 مليار يورو، يعد نظريًا بالقدرة على حماية فينيسيا حتى في ظل ارتفاعات كبيرة في مستوى سطح البحر. ومع ذلك، فإن مدى فعاليته على المدى الطويل وتأثيراته البيئية والاقتصادية لا يزالان بحاجة إلى دراسة معمقة.

لكن السيناريو الأكثر تطرفًا، والذي يعكس مدى خطورة الوضع، هو نقل المدينة وسكانها ومعالمها التاريخية بالكامل. هذا الخيار، الذي يبدو أقرب إلى الخيال العلمي منه إلى الواقع، قد يصبح مطروحًا وجديًا إذا تجاوز ارتفاع مستوى البحر 4.5 متر بعد عام 2300. تكلفة مثل هذا المشروع الهائل يمكن أن تصل إلى 100 مليار يورو، وهو مبلغ يفوق القدرات الاستيعابية لأي دولة بمفردها، مما يتطلب تعاونًا دوليًا غير مسبوق.

في سياق متصل، أكد البروفيسور روبرت نيكولز، أحد أبرز الخبراء في مجال دراسة تأثيرات تغير المناخ على المناطق الساحلية، في مقابلة أجراها مع شبكة 'يورو نيوز' الأوروبية، أن 'لا توجد استراتيجية مثالية لإنقاذ فينيسيا'. وأوضح أن أي حل يجب أن يحقق توازنًا دقيقًا بين سلامة السكان، وحماية التراث الثقافي الغني للمدينة، والحفاظ على البيئة الفريدة، ودعم الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة.

يعزو العلماء تفاقم الخطر على فينيسيا إلى عدة عوامل متداخلة. فموقع المدينة الجغرافي داخل بحيرة ساحلية ضحلة يجعلها أكثر عرضة لارتفاع منسوب المياه. إضافة إلى ذلك، تلعب الرياح الموسمية دورًا هامًا في دفع المياه نحو المدينة، مما يؤدي إلى فيضانات حادة، خاصة عند تزامنها مع المد المرتفع. هذه العوامل الطبيعية، التي تتضخم بفعل التغيرات المناخية، تخلق بيئة شديدة الهشاشة.

يحذر الخبراء من أن تنفيذ مشاريع الحماية الكبرى، سواء كانت سدودًا أو حواجز أو حتى بنية تحتية جديدة، قد يستغرق ما بين 30 إلى 50 عامًا. هذا الجدول الزمني الطويل يجعل التخطيط المبكر والعمل الفوري ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها. إن إنقاذ فينيسيا ليس مجرد قضية تخص مدينة واحدة، بل يمثل نموذجًا حيًا للتحديات التي تواجه العديد من المناطق الساحلية المنخفضة حول العالم، والتي تقع تحت رحمة ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديدات تغير المناخ.





فينيسيا تغير المناخ ارتفاع مستوى سطح البحر فيضانات الحلول البيئية

