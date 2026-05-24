في يوم عرفة، الأمل والرحمة تجتمع

بعد غد وقفة عرفات، اليوم الذي تتجه فيه القلوب إلى السماء بالدعاء، وتزداد فيه رغبة الإنسان في أن يبدأ من جديد بقلب أكثر صفاء ورحمة وطمأنينة. اليوم يبكي فيه الكثيرون من الدعاء، وت ilin فيها القلوب، ويشعر الإنسان بقربه الحقيقي من الله مهما حمل داخله من تعب أو خوف. في يوم عرفة، يقف ملايين الحجاج على جبل عرفات في مشهد مهيب تتساوى فيه الوجوه والقلوب والدعوات، لا فرق بين أحد وآخر إلا بصدق الإيمان. مشهد يذكرنا بأن الإنسان مهما امتلك من قوة أو مكانة يعود دائمًا إلى لحظة يقف فيها ضعيفًا أمام الله، طالبًا الرحمة والمغفرة.

بعد غد وقفة عرفات، اليوم الذي تتجه فيه القلوب إلى السماء بالدعاء، وتزداد فيه رغبة الإنسان في أن يبدأ من جديد ب قلب أكثر صفاء و رحمة وطمأنينة .

اليوم يبكي فيه الكثيرون من الدعاء، وتلين فيه القلوب، ويشعر الإنسان بقربه الحقيقي من الله مهما حمل داخله من تعب أو خوف. في يوم عرفة، يقف ملايين الحجاج على جبل عرفات في مشهد مهيب تتساوى فيه الوجوه والقلوب والدعوات، لا فرق بين أحد وآخر إلا بصدق الإيمان. مشهد يذكرنا بأن الإنسان مهما امتلك من قوة أو مكانة يعود دائمًا إلى لحظة يقف فيها ضعيفًا أمام الله، طالبًا الرحمة والمغفرة





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العيد يوم عرفة إيمان صبر تضحية حجاج جبل عرفات صدق الإيمان قلب أكثر صفاء رحمة وطمأنينة قريب من الله الرؤيا زوجته السيدة هاجر بيوت ممتلة بالدفء Lمة العائلة والأهل والجيران صوت الضحكات تبادل الهدايا كلمة طيبة

United States Latest News, United States Headlines