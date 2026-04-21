قائد المنطقة الشمالية العسكرية: جاهزون لأي سيناريوهات إقليمية وتدريبات النجم الساطع ترفع كفاءة المقاتل المصري

كشف اللواء أركان حرب ياسر الخطيب عن استراتيجية القوات المسلحة في التعامل مع التهديدات الإقليمية، مؤكداً دور قاعدة محمد نجيب في تعزيز التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات القتالية.

أكد اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة أون إي، أن القوات المسلحة المصرية تعيش حالة من الاستنفار واليقظة الدائمة في ظل التحديات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة الإقليمية.

وأوضح الخطيب أن كافة الاتجاهات الاستراتيجية المحيطة بالدولة المصرية أصبحت بؤر توتر مشتعلة، مما يفرض على المؤسسة العسكرية ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، ليس فقط من خلال تحديث المنظومات التسليحية، بل من خلال تطوير الفكر العسكري وأساليب إدارة الحروب الحديثة التي تشهد تغيرات جذرية في ميادين القتال المعاصرة. وشدد قائد المنطقة الشمالية العسكرية على أن العقيدة القتالية للجيش المصري تضع الفرد المقاتل في قلب اهتمامات القيادة السياسية والعسكرية، مشيراً إلى مبدأ عسكري راسخ وهو أن المعدة بالفرد وليس الفرد بالمعدة. وأضاف أن المنطقة الشمالية تولي اهتماماً بالغاً لعمليات التأهيل والتدريب المستمر للأفراد، وهو ما انعكس بوضوح في حجم ونوعية التدريبات المشتركة التي نفذتها المنطقة خلال العام الماضي. وأكد أن وجود قاعدة محمد نجيب العسكرية ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الشمالية يمثل ركيزة استراتيجية، حيث تعد القاعدة صرحاً تدريبياً متكاملاً يضم أحدث ميادين الرماية والتدريب التكتيكي، مما يجعلها قبلة للتدريبات الدولية والمناورات العسكرية الكبرى التي تهدف إلى صقل مهارات الجنود والضباط على حد سواء. وفي السياق ذاته، استعرض اللواء ياسر الخطيب أهمية التدريبات المشتركة، وعلى رأسها تدريب النجم الساطع الذي وصلت نسخته التاسعة عشرة إلى مستويات احترافية عالية بمشاركة 45 دولة شقيقة وصديقة. وأوضح أن هذه المناورات التي انطلقت جذورها في عام 1980 كتعاون ثنائي بين مصر والولايات المتحدة، تحولت اليوم إلى ملتقى عسكري عالمي يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية، والتعرف على العقائد القتالية المتنوعة، وتطوير التكتيكات العسكرية بما يتواكب مع أحدث منظومات التسليح العالمية. وأشار إلى أن هذا التفاعل الدولي يثقل كاهل المقاتل المصري بخبرات نوعية ترفع من كفاءته القتالية بشكل تلقائي، مما يجعل القوات المسلحة المصرية دائماً على أهبة الاستعداد لحماية الأمن القومي المصري في مواجهة أي تهديدات محتملة قد تطرأ في أي وقت أو ظرف. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تمر به المنطقة العربية، حيث أكد الخطيب أن الاستراتيجية العسكرية المصرية تعتمد على التخطيط العلمي الدقيق والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على روح المقاتل المصري التي تعد صمام الأمان الأول في أي معركة. كما أشار إلى أن التنسيق بين مختلف الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والقيادات الميدانية يسير وفق خطط تدريبية طموحة، تضمن سيطرة كاملة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وتؤكد على جاهزية القوات للتعامل مع السيناريوهات غير التقليدية للحروب الحديثة بكل كفاءة واقتدار، مؤكداً أن الاستعداد القتالي هو أولوية لا تقبل التجزئة في ظل عالم يتسم بعدم الاستقرار





