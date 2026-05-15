قائد القيادة المركزية الأمريكية يحذر من التهديدات الإيرانية ويؤكد جاهزية واشنطن للرد الحاسم

أكد الأدميرال براد كوبر أن إيران تظل التهديد الأبرز في الشرق الأوسط، مشيراً إلى نجاح عملية الغضب الملحمي في تعزيز الردع الأمريكي، وكاشفاً عن تفاصيل استهداف ناقلات نفط إيرانية وتغيير مسار عشرات السفن التجارية.

في جلسة استماع رفيعة المستوى أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أدلى الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية المعروفة باسم سنتكوم ، بتصريحات بالغة الأهمية سلط من خلالها الضوء على التحديات الأمنية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط .

وأكد كوبر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تمثل التهديد الأكثر تعقيداً واستمرارية في المنطقة، مشيراً إلى أن طموحات طهران الإقليمية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار تفرض ضغوطاً مستمرة على القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأوضح أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى وقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات السريعة في بيئة عملياتية تتسم بالعدائية والتعقيد، حيث تسعى إيران لفرض هيمنتها عبر أدوات متنوعة تشمل الضغوط السياسية والعمليات العسكرية غير المباشرة.

وفي سياق حديثه عن العمليات العسكرية الميدانية، توقف الأدميرال كوبر عند عملية الغضب الملحمي التي نفذتها الولايات المتحدة مؤخراً ضد أهداف إيرانية، واصفاً إياها بأنها شكلت محطة مفصلية في جهود واشنطن الرامية إلى إعادة ترسيخ مفهوم الردع. وأشار إلى أن هذه العملية لم تكن مجرد رد فعل لحظي، بل كانت رسالة استراتيجية واضحة مفادها أن الجيش الأمريكي يمتلك القدرة الفائقة على تنفيذ ضربات واسعة النطاق تتسم بالدقة المتناهية والسرعة في التنفيذ.

وشدد على أن هذا النوع من العمليات يهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية والقوات المنتشرة في المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك المبادرة في اختيار الزمان والمكان والطريقة التي ترى أنها الأنسب للرد على أي اعتداء، مما يضع طهران ووكلائها أمام حقيقة أن أي مغامرة عسكرية ستواجه برد حاسم ومؤلم. وعلى صعيد التهديدات التقنية والعسكرية، حذر قائد القيادة المركزية من النهج الذي يتبعه الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة الموالية له، حيث يواصلون تطوير واستخدام ترسانة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لتهديد الملاحة الدولية والقوات الأمريكية والشركاء الإقليميين.

وأوضح كوبر أن هذه الأسلحة تُستخدم كأدوات للضغط والابتزاز السياسي، ومحاولة لفرض واقع جديد في الممرات البحرية الدولية. وفي هذا الإطار، كشف عن تفاصيل عملياتية تتعلق باستهداف ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عمان وتعطيلهما، وهو ما يعكس القدرة الأمريكية على شل حركة الإمدادات الحيوية للخصوم عند الضرورة. كما لفت الانتباه إلى تداعيات الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي أدى إلى تغيير مسار نحو 52 سفينة تجارية، مما يبرز مدى تأثير الضغوط العسكرية والأمنية الأمريكية على النشاط الاقتصادي والملاحي الإيراني.

واختتم الأدميرال براد كوبر تصريحاته بتأكيد التزام الولايات المتحدة المطلق بحماية أمنها القومي ومصالحها في الشرق الأوسط، مشدداً على أن واشنطن لن تتوانى عن التحرك بشكل حاسم وسريع إذا ما تعرضت قواتها أو مصالحها لأي تهديد مباشر أو غير مباشر. وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية تحتفظ بقدرات قتالية هائلة تتسم بالمرونة العالية والقدرة على الانتشار السريع في مختلف أنحاء المنطقة، بما يضمن سد أي ثغرات أمنية ومواجهة أي تصعيد محتمل.

وأكد أن الجاهزية القتالية والاستخباراتية هي حجر الزاوية في استراتيجية الولايات المتحدة لضمان تدفق التجارة العالمية وحماية استقرار الدول الحليفة في مواجهة الأطماع التوسعية الإيرانية، مما يجعل المنطقة تحت رقابة دقيقة واستعداد دائم لأي سيناريو قد يطرأ على الساحة





