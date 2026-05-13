قائمة الأكثر تأثيرا في السينما العربية لعام 2026: رؤية شاملة للإبداع والتمكين

كشف مركز السينما العربية عن قائمة الـ 101 الأكثر تأثيرا في صناعة السينما لعام 2026، والتي تضم نخبة من المخرجين والمنتجين والمؤسسات من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، مسلطة الضوء على تطور الصناعة وتنوع أدوارها.

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على القوى الدافعة للإبداع البصري في المنطقة، أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق قائمته السنوية المرموقة للـ 101 شخصية وجهة الأكثر تأثيرا في السينما العربية لعام 2026.

تأتي هذه القائمة لتوثق الإنجازات التي تحققت خلال الاثني عشر شهرا الماضية، حيث لم تكتفِ برصد الأسماء اللامعة التي اعتادت الصعود على منصات التتويج، بل فتحت أبوابها أمام مواهب جديدة استطاعت أن تفرض وجودها وتترك بصمة واضحة في المشهد السينمائي. وما يميز نسخة هذا العام هو التركيز العميق على التنوع والشمولية، حيث برز حضور لافت للمرأة العربية التي لعبت أدوارا قيادية ومحورية، إذ شملت القائمة 20 مخرجة أثبتن كفاءتهن في قيادة العمليات الإبداعية، إلى جانب 8 ممثلين ومجموعة واسعة من التخصصات الأخرى.

ولم تقتصر القائمة على المبدعين أمام الكاميرا، بل امتدت لتشمل 18 شركة إنتاج، و7 من أطقم العمل الفنية خلف الكاميرا، و7 مهرجانات سينمائية شكلت نقاط تلاقٍ ثقافي، بالإضافة إلى 4 منظمات غير حكومية و3 دور سينما فنية، و7 جهات تمويلية ساهمت في تحويل النصوص إلى واقع ملموس، و6 قنوات بث ومنصات رقمية أعادت صياغة مفهوم المشاهدة، و9 جهات تمكين، و11 جهة عرض وتوزيع عملت على عبور الأفلام العربية الحدود الجغرافية لتصل إلى العالمية. وعند النظر إلى التوزيع الجغرافي للقائمة، نجد أن جمهورية مصر العربية لا تزال تتربع على عرش التأثير السينمائي بـ 25 اسما وكيانا، مما يعكس ثقلها التاريخي والمعاصر في هذه الصناعة.

وقد برز من الجانب الإخراجي والإنتاجي أسماء مثل طارق العريان، كريم الشناوي، مروان حامد، محمد حماد، مراد مصطفى، وأحمد دسوقي، بينما مثل التمثيل الثنائي القدير يسرا وأحمد مالك. أما في الجانب التقني والمؤسسي، فقد شملت القائمة خبراء مثل عبدالسلام موسى، هشام نزيه، مصطفى الكاشف، وعلياء زكي، إلى جانب ترسانة من الشركات والمؤسسات الرائدة مثل A.A.

Films، بونانزا فيلمز، فيلم كلينك، فيلم سكوير، رد ستار، شيفت ستوديوز، زاوية، المتحدة للخدمات الإعلامية، ماد سوليوشنز، وألايد فيلم ديستريبيوترز، ومصر العالمية للأفلام، وصولا إلى مهرجاني القاهرة والجونة اللذين يمثلان واجهة مصر السينمائية أمام العالم. وفي سياق متصل، سجل لبنان حضورا قويا بـ 12 اسما وكيانا، ضمت مبدعين مثل سيريل عريس، دانييل عربيد، كريستوفر عون، ريا أبي راشد، ورانا عيد، إضافة إلى مؤسسات دعم فنية وثقافية مثل Abbout برودكشن، أفلامنا، سينما متروبوليس، الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، وEmpire International، ومؤسستي سليم رميا وكوكوون فيلمز.

كما شهدت القائمة تمثيلا لافتا لفلسطين بـ 11 اسما وكيانا، حيث برز المخرجون آن ماري جاسر، طرزان وعرب ناصر، ورامي مصالحة، والممثلون كلارا خوري، هيام عباس، كامل الباشا، وصالح بكري، مع دعم مؤسسي من فلسطين فيلمز، فيلم لاب فلسطين، ومعهد فلسطين للفيلم. ومن ناحية أخرى، أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة قوتها المؤسسية بـ 11 كيانا شملت مؤسسة الشارقة للفنون، سينما عقيل، شبكة OSN، يانغو بلاي، Empire International Gulf، جلف فيلم، نوفو سينما، فرونت رو، مجموعة ماجد الفطيم عبر فوكس سينما، أورينت فيلمز، وبرايم سينما.

وفي المملكة العربية السعودية، التي تشهد نهضة سينمائية غير مسبوقة، تم تمثيلها بـ 9 أسماء وكيانات، في مقدمتهم المخرجة شهد أمين، والجهات المؤسسية مثل مهرجان وصندوق البحر الأحمر، هيئة الأفلام السعودية، فيلم العلا، هيئة الترفيه، وسينما موفي، بالإضافة إلى الشبكات الإعلامية الكبرى مثل ART وMBC. أما في المغرب العربي، فقد سجلت تونس حضورها بـ 9 أسماء وكيانات شملت المخرجين أريج السحيري، كوثر بن هنية، ليلى بوزيد، ومهدي هميلي، والممثل ظافر العابدين، والموسيقار أمين بوحافة، مع إشادة بمؤسسات مثل سينيتليفلمز، نوماديس إيموج، ومهرجان قرطاج السينمائي.

وفي الأردن، ظهر 7 أسماء وكيانات منها المخرجة زين دريعي، الممثل مجد عيد، الموسيقارة سعاد بوشناق، والمنتج علاء الأسد، إضافة إلى ذا إيماجيناريوم فيلمز، مهرجان عمان السينمائي، والهيئة الملكية للأفلام. كما شارك العراق بـ 4 أسماء ضمت المخرج حسن هادي وصناديق دعم السينما العراقية والكردستانية، بينما تمثلت المغرب بالمخرجة مريم توزاني ومهرجان مراكش والمركز السينمائي المغربي، والسودان بالمخرجة سوزان ميرغني وشركة Station Films.

وختاما، شملت القائمة 12 تمثيلا دوليا يؤكد تداخل السينما العربية مع العالمية، من بينها سارة جوهر، نتفليكس، ووترميلون بيكتشرز من أمريكا، Maneki Films من فرنسا، صندوق سينما العالم من ألمانيا، الرمي فيلمز من كندا، المخرج يانيس كوسيم من الجزائر، مؤسسة الدوحة للأفلام من قطر، سينيسكيب من الكويت، فاينال كات من إيطاليا، صندوق المواهب الناشئة من اليونان، ومهرجان مالمو من السويد، مما يثبت أن السينما العربية أصبحت لغة عالمية تتجاوز الحدود





