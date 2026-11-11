قائمة الإرهاب المصرية تضيف رئيس مجلس مسلمي أوروبا

أدرجت محكمة القاهرة اسم عبد الله بن منصور في قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، بعد تسجيله نشاطات تنظيمية طويلة في أوروبا وارتباطه بعمل جماعة الإخوان المسلمين

في 10 نوفمبر 2026، أصدرت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) القرار الذي ضم اسم عبد الله بن منصور ، رئيس مجلس مسلمي أوروبا ، إلى قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات. جاء القرار في القضية رقم 11108 لسنة 2026، ضمن حصر أمن الدولة العليا، وقد نُشر القرار في العدد رقم 250 من جريدة الوقائع المصرية.

القرار والإجراءات القضائية

تشفير القرار بالمحكمة أن الاسم أدرج ضمن مجموعة تضم 36 شخصاً و35 كيانات، ويعتمد القرار على ملف قضائي أظهر بن منصور نشاطاً متواصلاً في مؤسسات إسلامية أوروبية على مدى عقود. تم تصنيف النشاط كإرهابية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب في مصر.

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مسار التنظيم والعقارات المؤسسية

ولد عبد الله بن منصور في تونس عام 1959 وحصل لاحقاً على الجنسية الفرنسية. بدأت مسيرته المؤسسية في فرنسا مع اتحاد المنظمات الإسلامية حيث شغل منصب الأمين العام ثم ارتقى إلى رئاسة الاتحاد، الذي أصبح فيما بعد باسم مجلس مسلمي أوروبا. أُعيد انتخابه رئيساً لهذا المجلس في مايو 2026، وهو المنصب الذي سيستمر حتى عام 2030.

تُظهر وثائق القناة "إكسترا نيوز" تسجيلات برفعه دوراً في تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وقد جمع بين عناصر من جماعة الإخوان الموجودة في بريطانيا وألبانيا والنمسا. الاتحاد ضم 28 دولة، ثم حول مسماه إلى مجلس مسلمي أوروبا.

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الأنشطة المؤسسية وتحركات تنظيمية

ذكرت التسجيلات أن بن منصور شارك في اجتماع سري للجماعة في تركيا في أبريل 2024، حيث تم مناقشة تخطيط لتحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر. كما دعا إلى حراك ثوري في الدول العربية عبر منصاته الاجتماعية، وقام بتنظيم أطر لإساءة معاملة مصالح الأمن القومي المصري.

النتائج المتوقعة والتداعيات السياسية

يوقع إدراج بن منصور في القائمة أنه سيتم صعور أي نشاط تشاركي له أو لمنظمتهم على الطراز داخل الأراضي المصرية. كما قد تتطلب السلطات إغلاق روابطه مع مؤسسات إسلامية أوروبية قد تتحول إلى رموز ضد الأمن القومي. المتوقع هو انتخابات مجلس مسلمي أوروبا ستكون تحت رقابة صارمة، مع احتمال اتخاذ إجراءات منع الرئاسة لأي شخص مرتبط بالجماعة الإخوانية في المستقبل.