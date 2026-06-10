قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا يبحثون الإصلاح الاقتصادي مع أرباب العمل والنقابات

يجتمع قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع ممثلي أرباب العمل والنقابات لمناقشة إصلاحات سوق العمل والرعاية الاجتماعية والضرائب، وسط توترات حول المعاشات وساعات العمل، ويسعون للتوصل إلى توافق قبل اجتماع لجنة الائتلاف في يوليو.

يجتمع قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا اليوم الأربعاء مع ممثلي أرباب العمل والنقابات لمناقشة سبل الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ويُعقد الاجتماع بدعوة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقر المستشارية ببرلين، وقد خُصص له ثلاث ساعات ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يتركز النقاش أولاً على سوق العمل، إلى جانب إصلاحات الرعاية الاجتماعية والضرائب وتقليص البيروقراطية. ولا يُتوقع صدور قرارات خلال هذا الاجتماع، إذ أنه من المنتظر أن تُتخذ هذه القرارات خلال اجتماع لجنة الائتلاف الحاكم المزمع عقده في الأول من يوليو المقبل. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقد حدد أرباب العمل نقطة محورية قد تواجه معارضة من النقابات؛ فهم يعارضون استمرار الارتفاع المتوقع للمعاشات التقاعدية خلال السنوات المقبلة على الرغم من ضعف النمو، وما سيترتب على ذلك من أعباء إضافية على أرباب العمل تقدر بمليارات اليورو. وفي المقابل، ترفض النقابات إجراء تغييرات على نظام ساعات العمل باحتسابها على أساس أسبوعي بدلاً من يومي، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى تآكل حقوق العمال.

وقد أبدى قادة الائتلاف استعدادهم للبحث عن حلول توافقية، حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، قبل المشاورات: "نحتاج الآن إلى عدد أقل من الخطوط الحمراء ومزيد من الاستعداد لتحمل المسؤولية". من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ماتياس ميرش الاجتماع بأنه "حاسم للغاية". وكانت النقابات قد استقبلت المستشار ميرتس مؤخراً خلال مؤتمرها العام بإطلاق صافرات وصيحات استهجان، مما يعكس حالة التوتر بين الحكومة والنقابات.

ويسعى الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر قبل الموعد النهائي المقرر في يوليو، حيث من المتوقع أن تكون القرارات المتخذة حاسمة لمستقبل الإصلاح الاقتصادي في ألمانيا





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