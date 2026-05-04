قاسم: المقاومة تقدم أداء أسطورياً ونواجه العدو بوحدتنا الداخلية

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة تقدم أداء أسطورياً، داعياً إلى الوحدة الوطنية لمواجهة العدو، بينما حذرت محافظة القدس من تحركات الاحتلال في المسجد الأقصى، وتابعت الخارجية الإيرانية المفاوضات مع أمريكا عبر باكستان.

أكد الأمين العام ل حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة وأهلها يقدمون أداء أسطورياً أدهش العدو والصديق، مهيباً بالجميع قائلاً: لا تطعنوها في ظهرها. وأشار إلى أن واجب السلطة أن تحرص على الوحدة الوطنية وتحقق السيادة، وتأمر الجيش بالدفاع عن البلد، متسائلاً: هل يوجد بلد في العالم تتفق سلطته مع العدو على مواجهة مقاومة البلد للاحتلال؟

وتابع قاسم: تعالوا نواجه أهداف العدو وتحرير الأرض بوحدتنا الداخلية لننجح معاً في طرد العدو وتمكين السلطة من القيام بواجباتها. وحذر من أن بعض الأسئلة حول مصدر المقاتلين والسلاح غير ذات صلة، مؤكداً أن المقاومة اختارت أساليب تنسجم مع المرحلة، واستفادت من الدروس والعبر، وقد رأى الجميع اتقان المقاومة لأدائها ومفاجآتها في الميدان.

وأضاف: لا توجد حاجة للثبات في الجغرافيا، فالمقاومون يأتون من أماكن كثيرة في لبنان ويؤمنون أسلحتهم المناسبة، ويعملون بأسلوب الكر والفر لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في جنود العدو وضباطه، ولمنعه من الاستقرار في الأرض التي احتلها. وأوضح أن الحل مع العدو لا يكون بهندسة لبنان سياسياً وعسكرياً كبلد ضعيف وتحت الوصاية، ولا بالدبلوماسية المكبلة باستمرار العدوان وضغط الطغيان وعدم تطبيق الاتفاقات، مشدداً على أن الدبلوماسية التي تؤدي إلى إيقاف العدوان وتطبيق الاتفاق هي المفضلة.

وأشار إلى أن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار، وهو خدمة لنتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر بالصورة والموقف مع استمرار العدوان، وخدمة لترامب قبل الانتخابات النصفية. وخاطب الشباب قائلاً: يا شباب المقاومة، أنتم تصنعون المستقبل العزيز، وتقدِّمون الأنبل والأشرف، لقد جبلت دماؤكم أرض لبنان فأصبحت عصية على الغزاة والمتهاونين. ورايتكم هي الباقية بقاء الأرض والسماء والشمس والهواء.

دماء شهداء المقاومة وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي وكل الشهداء والجرحى هي نور طريقنا المضاءة مع الأسرى والأهل المضحين. وتحية حب وتلاحم لأهلنا المضحين والنازحين والمؤيدين، يا من أصبحتم مفخرة الوطنية والتضحية ونصرة الحق. وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مستمرة وتلقينا الرد الأمريكي وسنعلن موقفنا عبر باكستان. كما بحث وزير الخارجية ونظيره التنزاني القضايا الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية.

ومن جانبها، أعلنت السفارة المصرية في باريس استكمال إجراءات نقل جثمان هاني شاكر إلى مصر. وفي الوقت نفسه، حذرت محافظة القدس من دعوات الاحتلال التحريضية لاقتحام المسجد الأقصى منتصف مايو. وأضاف قاسم: فليضع العالم نُصب عينيه أنه لن يكون الحل هو الاستسلام، بل يجب مواجهة العدو بوحدتنا الداخلية لتحقيق التحرير. وأكد أن المقاومة لن تتخلى عن أهدافها، وأن دماء الشهداء هي نور طريقنا نحو الحرية والعدالة





